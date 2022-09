Einschaltquoten: "Tatort" kratzt an 30-Prozent-Marke

8,27 Mio. Zuschauer (MA: 29,8 Prozent) sahen gestern den SWR-Tatort: Das Verhör" im Ersten, die erste Erstausstrahlung der ARD-Reihe nach der Sommerpause, in der nur Wiederholungen gezeigt worden waren. Das ZDF hatte eine Wiederholung aus der "Frühling"-Reihe mit Simone Thomalla in der Rolle der Dorfhelferin Katja Baumann im Programm; die Folge "Keine Angst vorm Leben" lag mit 3,55 Mio. Zuschauern (MA: 12,8 Prozent) um rund 2,4 Mio. Zuschauer und gut dreieinhalb Prozentpunkte unter dem Wert der Erstausstrahlung im Februar 2020.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war der "Tatort: Das Verhör" mit einem Marktanteil von 27,1 Prozent gestern Abend ebenfalls die klare Nummer eins. Erfolgreichstes privates Programm war das Comeback der "100.000 Mark Show" aus den 1990er Jahren bei RTL, das in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von zwölf Prozent kam. Zehn Prozent standen für die Comicverfilmung Wonder Woman" bei ProSieben zu Buche, neun Prozent für die Vox-Kochshow "Mälzer und Henssler liefern ab". Die deutsche Kinokomödie Nightlife", die im Frühjahr 2020 rund 1,4 Mio. Besucher in die Kinos gelockt hatte, kam bei Sat1 gestern auf einen 14/49-Marktanteil von 7,6 Prozent.

Einen Marktanteil von vier Prozent erreichte "Frühling - Keine Angst vorm Leben" im ZDF, Dante's Peak" brachte RTLZWEI 3,3 Prozent ein, die Doku-Soap "Yes we camp!" kam bei Kabel eins auf drei Prozent.

Am Samstagabend sahen im ZDF 4,89 Mio. Zuschauer (MA: 22,2 Prozent) den Krimi "In Wahrheit: Unter Wasser", für "Gefragt - Gejagt: Der Quizmarathon" interessierten sich 3,23 Mio. Zuschauer (MA: 15,6 Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Promispecial des ARD-Vorabendquiz' mit einem Marktanteil von 11,5 Prozent die Nummer eins in der Samstagsprimetime gewesen, gefolgt von "Der König der Löwen" (elf Prozent) bei Sat1 und der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert - die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (10,5 Prozent). Für den ZDF-Krimi stand ein 14/49-Marktanteil von 6,8 Prozent zu Buche.

Am Freitagabend hatte die ZDF-Krimiserie "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" mit 4,36 Mio. Zuschauern (MA: 18,7 Prozent) die größte Reichweite erzielt gehabt; für den ARD-Freitagsfilm "Mutter, Kutter, Kind" hatten sich 3,05 Mio. Zuschauer (MA: 13 Prozent) entschieden gehabt. Nummer eins bei den 14- bis 49-Jährigen am Freitagabend war die RTL-Show "Lego Masters" (14,6 Prozent) gewesen; "The Voice of Germany" bei Sat1 kam in dieser Zielgruppe auf 11,3 Prozent.