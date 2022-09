"Sonne" in Schwerin ausgezeichnet

Kurdwin Ayubs Debüt "Sonne" wurde beim Filmkunstfest MV in Schwerin mit dem Hauptpreis gewürdigt und außerdem dessen Hauptdarstellerin Melina Benli als beste Nachwuchsschauspielerin. Emily Atefs "Mehr denn je" wurde gleich dreifach ausgezeichnet.

Kurdwin Ayubs Debütdrama Sonne" wurde beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin mit dem Hauptpreis, dem mit 10.000 Euro dotierten fliegenden Ochsen für den besten Spielfilm, gewürdigt. "Dieser Film öffnet die Tür in ein Zuhause, das den meisten von uns fremd ist. Die spielerische Vermischung von Tradition, Konflikten und Popkultur hat uns ganz nah an das Leben der Protagonistinnen herangeführt" urteilte die Jury über den Film, der bereits bei der Berlinale und der Diagonale prämiert wurde. Hauptdarstellerin Melina Benli erhielt außerdem den Preis als beste Nachwuchsschauspielerin.

Emily Atef wurde für ihr vorher in Cannes und München präsentiertes Drama "Mehr denn je" mit dem NDR-Regiepreis ausgezeichnet, Vicky Krieps für ihre Performance in der Hauptrolle als sterbenskranke Frau, die ihren eigenen Weg geht. "Mehr denn je" wurde außerdem von der FIPRESCI-Jury gewürdigt.

Mit Sophie Linnenbaum wurde in Schwerin eine dritte Regisseurin ausgezeichnet. Sie erhielt für The Ordinaries" den Förderpreis der DEFA-Stiftung. Sie hatte mit ihrem originellem Genremix bereits beim Förderpreis Neues Deutsches Kino in München abgeräumt.

Als bester Dokumentarfilm wurde Zusammenleben" von Thomas Fürhapter ausgezeichnet. "Der Film begleitet in Wien Integrationskurse für Migranten - das hört sich vielleicht langweilig an. Im Gegenteil! Der Film ist unterhaltsam, aufschlussreich, voller Humor und Selbstironie.", lobte die Jury. Für die beste Bildgestaltung in einem Dokumentarfilm wurden Christian Trieloff und Florian Lampersberger für "Zwischensaison" von Tina Tripp prämiert. Mano Khalils Nachbarn" erhielt die Auszeichnung für den besten Kinderfilm. Das Publikum kürte das Schweizer Entführungsdrama Und morgen seid ihr tot" zum besten Film.

Beim 31. Filmkunstfest ging es mit den Besucherzahlen wieder bergauf, wie Festivalleiter Volker Kufahl verkünden konnte, von rund 8000 Besuchern in 2021 auf 9600. "Insgesamt sind wir also auf dem Weg der Erholung einen guten Schritt weitergekommen, wenn auch noch lange nicht da, wo wir vor der Pandemie waren, als wir 18.000 Besucher erreichten", so Kufahl.