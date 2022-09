Creative Arts Emmys: Enges Rennen zwischen HBO/HBO Max und Netflix

Am vergangenen Wochenende wurden an zwei Abenden die Creative Arts Emmys verliehen. Die meisten Auszeichnungen - 25 - gingen an HBO/HBO Max, gefolgt von Netflix mit 23.

HBO/HBO Max konnte bei der Verleihung der Creative Arts Emmys, die am vergangenen Wochenende an zwei Abenden vergeben wurden, mit 25 Auszeichnungen die meisten Preise für sich verbuchen, gefolgt von Netflix mit 23 sowie Disney+, Hulu und NBC mit jeweils sechs Auszeichnungen. Während am Samstagabend mit dem CBS-Konzertspecial "Adele One Night Only", u.a. für die beste Regie eines "Variety-Specials", und Peter Jacksons Disney+-Dokumentation The Beatles: Get Back", u.a. für die beste Regie eines non-fiktionalen/dokumentariaschen Programms mit jeweils fünf Creative Arts Emmys die meisten Auszeichnungen holen konnten, waren gestern Abend die Serien "Euphoria" - u.a. Colman Domingo als bester männlicher Gaststar in einer Dramaserie, The White Lotus" (HBO/HBO Max) und Stranger Things" (Netlfix), u.a. für die beste Stunt-Koordination, mit ebenfalls je fünf Preisen die großen Gewinner gewesen.

Der Creative Arts Emmy für das beste TV-Movie ging an "Chip 'n Dale: Rescue Rangers" (Disney+). Als bester weiblicher Gaststar in einer Dramaserie wurde Lee You-mi für ihre Rolle in Squid Game", ausgezeichnet. Die Creative Arts Emmys als beste Gaststars in Komödienserien erhielten Laurie Metcalf ("Hacks") und Nathan Lane (Only Murders in the Building").

Weitere Informationen unter www.emmys.com.

Die Primetime-Emmys werden am 12. September vergeben.