National Cinema Day ein voller Erfolg

Am 3. September veranstaltete die vom US-Kinobetreiberverband NATO gegründete gemeinnützige Organisation Cinema Foundation erstmals zum landesweiten National Cinema Day, an dem ein Kinoticket lediglich drei Dollar kostetet. Unterm Strich kam dabei der besucherstärkste Kinotag des Jahres heraus.

Der von der Cinema Foundation erstmals veranstaltete National Cinema Day, in dessen Rahmen ein Kinoticket am 3. September drei Dollar kostete, war ein voller Erfolg. Wie die vom US-Kinobetreiberverband NATO gegründete gemeinnützige Organisation bekannt gab, strömten rund 8,1 Mio. Besucher in die mehr als 3.000 teilnehmenden Kinos und sorgten so für den besucherstärksten Tag des Jahres in den US-Kinos. Nach Angaben von Comscore lag das Boxoffice mit 24,3 Mio. Dollar trotz der ermäßigten Tickets um neun Prozent über dem des vorangegangenen Samstags.

Entsprechend zufrieden mit dem National Cinema Day, an dem Highlights des Kinosommers sowie Sneak Peeks kommender Titel von A24, Amazon Studios, Disney, Focus Features, Lionsgate, Neon, Paramount, Sony Pictures Classics, Sony, United Artists Releasing, Universal und Warner Bros gezeigt wurden, zeigte sich Jackie Brenneman, Präsidentin der Cinema Foundation: "Mit dem National Cinema Day wollten wir etwas tun, um das Kino zu feiern. Dieses Event hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Der Gedanke hinter diesem Tag war, den Kinogängern für einen wundervollen Sommer zu danken, jetzt müssen wir uns bei ihnen für diesen wundervollen Tag bedanken."

Besucherstärkste Filme am National Cinema Day waren Top Gun Maverick", "DC League of Super-Pets", Bullet Train", Spider-Man: No Way Home" und The Invitation - Bis dass der Tod uns scheidet".

In Deutschland findet am kommenden Wochenende eine ähnlich geartete Aktion statt. Am 10. und 11. September können im Rahmen des erstmals stattfindenden bundesweiten Kinofests in den teilnehmenden Kinos Filme zu einem einmaligen Einheitspreis von fünf Euro gesehen werden (wir berichteten).

Topfilm am US-Boxoffice am viertägigen Labor-Day-Wochenende war der Re-Release von "Spider-Man: No Way Home", der nach einem Einspiel von 7,6 Mio. Dollar in den US-Kinos insgesamt auf 812,3 Mio. Dollar kommt, gefolgt von "Top Gun Maverick", der auf sieben Mio. Dollar kam und insgesamt mit 700,3 Mio. Dollar die 700-Mio.-Dollar-Marke knacken konnte, und "DC League of Super-Pets" (6,97 Mio. Dollar; gesamt: 82,3 Mio. Dollar).