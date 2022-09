Anne Ratte-Polle mit Preis für Schauspielkunst geehrt

Anne Ratte-Polle hat beim 18. Festival des Deutschen Films den Schauspielpreis entgegengenommen. Sie wurde neben Verena Altenberger mit dieser Auszeichnung honoriert. Der Grund für die Doppelvergabe sei gewesen, weil sich die beiden Schauspielerinnen mit ihrer schauspielerischen Leistung "In diesem Jahr einfach aufgedrängt" hätten, so Festivalchef Michael Kötz. Im Anschluss an die Preisverleihung zeigte das 18. Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein ihren aktuellen Kinofilm Alle wollen geliebt werden" von Katharina Woll, der am 27. Oktober 2022 im Camino Filmverleih in den deutschen Kinos startet.