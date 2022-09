"Playground" gewinnt beim Fünf Seen Filmfestival

Playground" von Regisseurin und Autorin Laura Wandel wurde im Rahmen des Fünf Seen Filmfestival mit dem Fünf Seen Filmpreis als bester Film des internationalen Wettbewerbs ausgezeichnet. Den Dokumentarfilmpreis räumte "What Remains of the Way" von Jakob Krese und Danilo do Carmo ab. Weitere Preise gingen an "Other Cannibals" (Perspektive Spielfilm), Hive" (Horizonte Human Rights Filmpreis) und "The Art of Love" (SZ-Publikumspreis). Sandra Hüller nahm am 4. September den Hannelore-Elsner-Preis entgegen. Mit 19.500 Zuschauern hatte das Festival von Matthias Helwig die zweitgrößte Besucherzahl seiner Geschichte. "In der aktuellen Situation des Kinos und der Festivals hätte ich ein solch überragendes Ergebnis niemals erwartet", freut er sich in seiner Bilanz.