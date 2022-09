Kinocharts Deutschland: Ruhe bewahren

Das war kein Ruhmeswochenende in den deutschen Kinos. Wie auch, wenn es keine zugkräftigen Neustarts gibt? Einstweilen sorgen die alten Bekannten dafür, allen voran Spitzenreiter "After Forever", dass zumindest ordentliche Zahlen geschrieben werden.

DER SPITZENREITER

Das war kein Ruhmeswochenende in den deutschen Kinos. Wie auch, wenn es keine zugkräftigen Neustarts gibt? Einstweilen sorgen die alten Bekannten dafür, allen voran Spitzenreiter After Forever", dass zumindest ordentliche Zahlen geschrieben werden. Die Nummer eins kam auf ein zweites Wochenende mit knapp 905.000 Ticketverkäufen und 890.000 Euro Umsatz. Gesamt hält Teil vier der After"-Reihe bei 360.000 Besuchern.

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Platz zwei ging an Die Känguru-Verschwörung", der am zweiten Wochenende bei 71.500 Zuschauern auf 635.000 Euro Einspiel kam. Dahinter findet sich Der Gesang der Flusskrebse", der am dritten Wochenende auf Platz drei rückt mit 60.000 Kinogängern und 585.000 Euro Umsatz. Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" holt sich den vierten Platz mit 545.000 Euro Umsatz bei 67.000 verkauften Eintrittskarten. Als erster Film des Jahres hat er gesamt die 3,5-Mio.-Besucher-Marke passiert. Und Guglhupfgeschwader" beschließt die Top fünf mit knapp 60.000 Besuchern und 540.000 Euro Kasse am fünften Wochenende: Gesamt schlagen für den erfolgreichsten deutschen Film des zweiten Halbjahrs nunmehr 1,1 Mio. Besucher zu Buche.

DIE NEUSTARTS DER TOP 20

Der am Dienstag als Anime-Night-Event gestartete Dragon Ball Super: Super Hero" begeisterte am eigentlichen Wochenende in 210 Kinos 33.000 Fans und spielte 475.000 Euro ein. Für die gesamte Laufzeit von Dienstag bis Sonntag waren 90.000 Zuschauer drin. Bester regulärer Neustart war Freibad" von Doris Dörrie, der in 228 Kinos Platz zehn belegte mit 22.500 Besuchern und 210.000 Euro Einspiel. Auf Platz 15 meldet sich Three Thousand Years of Longing" mit Tilda Swinton und Idris Elba mit 13.000 Besuchern und 120.000 Euro Umsatz in 174 Kinos, auf Platz 17 startet Over & Out" von Julia Becker, der zum Auftakt in 294 Kinos 10.000 Zuschauer und 95.000 Euro Kasse erzielte.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Weiter gut mit dabei ist Bibi & Tina - Einfach anders", der am sechsten Wochenende Platz zwölf belegte mit 25.000 Ticketverkäufen und 180.000 Euro Umsatz. Direkt dahinter findet sich "Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka", der am dritten Wochenende bei 21.000 Besuchern 155.000 Euro umsetzte. Der junge Häuptling Winnetou" belegte Platz 20 am vierten Wochenende mit knapp 85.000 Euro Umsatz bei 12.000 verkauften Tickets.

Gesamt kamen die Filme der Top 20 auf lediglich 660.000 Zuschauer und 6,2 Mio. Euro Umsatz.