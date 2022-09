VENEDIG Tag 3: Eat Pray Love

Wir erinnern uns an die Mostra vor einem Jahr, ein Filmfestival im Ausnahmezustand, stark geprägt noch von der Pandemie: Einlass nur mit Impfung oder tagesaktuellem Test, Maskenpflicht bei den Vorführungen, halbe Auslastung der Säle, fest zugewiesene Plätze, die man vorab online buchen musste. Davon übriggeblieben ist ein Jahr später nur noch Letzteres. Ansonsten herrscht wieder scheinbare Normalität auf dem Lido. Allgegenwärtig ist die Pandemie indes in den Filmen, die es bislang zu sehen gab, teilweise explizit wie in TÁR" von Todd Field, wo man Figuren Masken tragen sieht, aber vor allem implizit: Jetzt bekommen wir zu sehen, was die großen Regisseure des Weltkinos beschäftigt hat in den vergangenen zwei Jahren, was sie umtrieb, wie sie diese neue Welt sehen, in der wir nun leben. Alejandro G. Iñárritu geht den großen Fragen nach in einem größenwahnsinnigen Entwurf. Der 92-jährige Frederick Wiseman drehte in Frankreich seinen ersten Spielfilm, weil er wegen der Lockdowns das Land nicht verlassen durfte - leider ließ der nur 65-minütige "Un couple" das Publikum ratlos zurück, warum dieses Essay unbedingt im Wettbewerb laufen musste. Und dann am heutigen Freitag Luca Guadagnino, dessen Bones and All" sich Seite an Seite stellt mit seinem "Suspiria", ein Horrorfilm, in dem der Horror nicht die zentrale Rolle spielt, sondern die Leinwand ist, auf der der Regisseur seine eigenwillige und überzeugende Vision ausbreitet.

Man ist, was man isst. In "Bones and All" isst man, was man ist. Viele Tabus sind dem Kino nicht mehr geblieben, mit seinem maßlosen Hunger auf Bilder, die noch mehr zeigen, die noch weiter gehen, die noch tiefer eintauchen. Kannibalismus ist eines dieser Tabus, an dem man sich allzu leicht die Finger verbrennt. Ein bisschen Hannibal Lecter vielleicht, ein bisschen italienischer Splatterfilm von Lenzi und Deodato, ein bisschen Survivaldrama aus Hollywood und dann noch die eine oder andere schwarze Komödie, die einem verschwörerisch zuzwinkert, wenn einem Unwissenden ein Teller Eintopf vorgesetzt wird, in dem sich womöglich viel mehr Zutaten befinden als er erwartet - das wäre es im Grunde auch schon wieder mit filmischen Beiträgen zum Thema. Luca Guadagnino ist ein furchtloser Filmemacher, das ist bekannt. Er hat keine Berührungsängste, zuckt nicht, wenn es darum geht, Dinge zu zeigen, die man als geschmacklos empfinden könnte. Ein Happen Pfirsich gefällig? Er ist goldrichtig für "Bones and All", eine Verfilmung des Young-Adult-Romans von Camille DeAngelis aus dem Jahr 2015 über ein 16-jähriges Mädchen, das von Geburt an ein brennendes Bedürfnis verspürt, das Fleisch der Menschen zu schmecken, für die sie Zuneigung empfindet. Mehr als die grobe Prämisse hat der italienische Regisseur allerdings nicht übernommen für seinen ersten Film, den er auf amerikanischem Boden gedreht hat und der ihn erstmals nach Call Me By Your Name" wieder zusammenführt mit Timothee Chalamet und Michael Stuhlbarg, letzterer indes nur in einem knalligen Cameo-Auftritt.

Die Hauptrolle wird indes gespielt von Taylor Russell, die so toll war in Waves" und jetzt endlich das Versprechen einlösen kann, das sie vor drei Jahren in dem Film von Trey Edward Shults gegeben hatte: Die Leinwand erstrahlt, wenn man sie sieht. Umso größer ist die Schockwirkung in einer der ersten Szenen, wenn sie als Teenager Maren Yearly der Einladung einer Mitschülerin folgt und trotz des ausdrücklichen Verbots ihres Vaters aus ihrem White-Trash-Trailer in die Nacht schlüpft, um sich zu einem Sleepover zu stehlen: Die Mädels verstehen sich, kommen sich näher. Maren nimmt den Finger der Freundin in den Mund, in einer, wie es scheint, leidenschaftlichen Geste - und beißt zu, bis sie das Fleisch bis auf die Knochen abzieht. Maren, so erfährt der Zuschauer, ist ein "Eater". Sie ist süchtig nach Menschenfleisch, wird sich selbst dieses Bedürfnisses aber erst bewusst, als ihr Vater sie zurücklässt, mit ein paar Dollars und einem Tape in einem Walkman, auf dem er ihr von ihrer Veranlagung erzählt. Maren bricht auf zu einem Trip durch die USA, um ihre Mutter ausfindig zu machen, die sie nie kennengelernt hat und von der sie sich Antworten erhofft.

Ein Horrorfilm wie von David Lynch in seinen besten Tagen ist "Bones and All" in seinen frühen Szenen, besonders als Maren in einem gottverlassenen Kaff den bizarren Sully kennenlernt, gespielt von Oscargewinner Mark Rylance in einem wunderbar exzentrischen Auftritt, ein "Eater" wie sie, der dem Mädchen die Etikette ihrer Spezies beibringt und sie an einem Mahl teilhaben lässt, für das man als Zuschauer einen starken Magen mitbringen muss. Später trifft sie auf den Jungen Lee, der ihre Veranlagung ebenfalls teilt und sich ihr anschließt bei ihrer Reise, die Road Movie ist und Liebesgeschichte, Horrorfilm und Coming-of-Age-Story, Wild at Heart" und Natural Born Killers", ganz zart und erschütternd hart, aber immer Luca Guadagnino durch und durch, der seine Geschichten immer so wunderbar eindringlich definiert durch die Räume, in denen sie spielen, eine Filmemacher, der immer auch Architekt ist. Wenn sein "Suspiria", der vor vier Jahren in Venedig im Wettbewerb lief, sein Blick auf Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war, dann ist "Bones and All" sein Film über Amerika, ein Trip ans Ende der Nacht, der das Land, Staat für Staat, mit Haut und Haar verschlingt, wie Maren und Lee ihre Zähne in menschliche Körper schlagen, ein schonungsloses Drama über Armut und Drogensucht, über Identitätssuche und Einsamkeit, ein Film, der ist, was er seine blutgetränkten Figuren essen lässt - bei aller Grausamkeit und Konsequenz zutiefst menschlich. We are who we are.

Aus Venedig berichtet Thomas Schultze.