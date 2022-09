Kinocharts Deutschland Trend: Maues Wochenende voraus

Große Sprünge sind nicht zu erwarten am bevorstehenden Wochenende in den deutschen Kinos. Nur ein regulärer Neuling könnte in die Top ten rutschen; die Spitzenpositionen machen alte Bekannte unter sich aus.

Große Sprünge sind nicht zu erwarten am bevorstehenden Wochenende in den deutschen Kinos. Nur ein Neuling könnte in die Top ten rutschen; die Spitzenpositionen machen alte Bekannte unter sich aus. Auf dem ersten Platz ist abermals After Forever" zu erwarten, der sein zweites Wochenende gestern mit 17.500 Besuchern und 160.000 Euro Umsatz gestartet hat und bis Sonntag knapp ein sechsstelliges Zuschauerergebnis erzielen könnte.

Dahinter findet sch Der Gesang der Flusskrebse", der zu Beginn seines dritten Wochenende nach oben rückt mit 12.000 Ticketverkäufen und 115.000 Euro Boxoffice. Ein Gesamtwochenende von 75.000 Kinogängern ist zu erwarten. Dahinter lag gestern Die Känguru-Verschwörung" mit 11.000 gelösten Eintrittskarten und 95.000 Euro Kasse. Bis Sonntag sind bis zu 90.000 Zuschauer durchaus möglich - was auch Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" denkbar ist, auch wenn der gestern erst einmal auf Platz sechs rangierte. Guglhupfgeschwader" sicherte sich gestern Platz vier mit 10.000 Kinogängern und 90.000 Euro, was auf ein Gesamtwochenende mit 75.000 Ticketverkäufen schließen lässt.

Die Top fünf beschloss gestern der am Dienstag als Anime-Night-Event gestartete Dragon Ball Super: Super Hero", der am Donnerstag in 95 Kinos 5500 Fans begeisterte und 80.000 Euro einspielen konnte. Für die gesamt Laufzeit von Dienstag bis Sonntag sind 75.000 Zuschauer denkbar. Bester regulärer Neustart war Freibad" von Doris Dörrie, der in 219 Kinos Platz neun belegte mit 4000 Besuchern und 35.000 Euro Einspiel. Ein Gesamtwochenende mit 35.000 Ticketverkäufen winkt. Auf Platz 15 meldet sich Three Thousand Years of Longing" mit Tilda Swinton und Idris Elba mit 2300 Besuchern und 20.000 Euro Umsatz, gefolgt von Over & Out" von Julia Becker, der zum Auftakt in 290 Kinos mit 2000 Zuschauern und 17.000 Euro Kasse erzielte.