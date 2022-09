Paramount bestätigt Marketing-Verantwortlichen für Streaming

Unter der Hand war die Personalie bereits vor einigen Wochen durchgesickert, wonach für die Paramount-Streamingaktivitäten ein Marketing-Verantwortlicher angeheurt werden soll. Jetzt hat Paramount Global offiziell bekannt gegeben, dass mit Christian Hauke die Position eines Vice President (VP) Regional Marketing & Growth Streaming Central & Northern Europe besetzt wird. In dieser neu geschaffenen Funktion berichtet Hauke an Sabine Anger, Senior Vice President (SVP) Streaming Central & Northern Europe and Asia, sowie an Susanne Schildknecht, Senior Vice President Brand, MTV Entertainment Group, Central & Northern Europe and Asia.

In seinen Verantwortungsbereich fällt die Entwicklung, Koordination, Ausführung und Analyse aller Marketing & Growth Streaming-Aktivitäten in Zentral- und Nordeuropa. Sein Fokus soll zuerst auf dem Start von Paramount+ in der DACH-Region liegen. In Deutschland soll der Paramount+-Launch im Dezember erfolgen. Darüber hinaus leitet Hauke seit diesem Sommer die Bereiche Kundengewinnung und -bindung, Media- und Brand-Marketing sowie Social- und Partnermarketing. Zudem soll er eng mit dem internationalen Streaming-Team und dem regionalen Network-Team zusammenarbeiten.

Hauke war zuletzt bei Meta Germany als Industry Lead Movies & Streaming an Bord. Davor leitete er das regionale Marketing in DACH und Benelux bei 20th Century Fox International Corporation und das Content-Marketing bei Sky. Weitere Stationen von Hauke im Marketingbereich waren Disney, Axel Springer und Universal.

"Mit Christian Hauke gewinnen wir eine erfahrene Führungskraft sowie einen sehr profilierten Marketingexperten, der eine hervorragende Expertise in Content- und Markenführung mitbringt und über sehr viel Kompetenz im Digital- und Technologiebereich verfügt," so Sabine Anger.