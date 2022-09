Radio Bremen und Degeto realisieren Nordsee-Komödie

An der Nordsee gingen diese Woche die Dreharbeiten zu der ARD-Komödie "Der Lux" (AT) zu Ende, einer der rar gesäten Fernsehfilm-Arbeiten von Radio Bremen, die die kleinste ARD-Anstalt im Verbund mit der Degeto für deren Freitagssendeplatz stemmte. Der Bremer Einschlag ist unverkennbar. André Erkau, ein Sohn der Hansestadt, führte nach dem Drehbuch von Michael Gantenberg und Lars Albaum Regie. Oliver Mommsen, bestens bekannt als langjähriger und tragisch endender Bremer "Tatort"-Ermittler Stedefreund, spielt die Hauptrolle.

Sein Part klingt reizvoll: Mommsen spielt einen sehr erfolgreichen, aber dezent selbstgefälligen Schauspieler namens Tim Seebach, der es als TV-Kommissar "Der Lux" in 156 Fällen zu großer Bekanntheit brachte. Der überraschende Tod seiner Mutter zwingt ihn dazu, seinen Aufenthalt in der Heimat an der Nordseeküste zu verlängern. Mit der nüchtern Sachlichkeit der Einheimischen tut sich der eitle Vogel aber schwer und als im beschaulichen Bremerhaven-Westerfleth ein zweiter Toter gefunden wird, mischt er sich auch noch in die Arbeit einer von Antonia Bill gespielten echten Polizistin ein. In einer weiteren Hauptrolle spielt Ulrike C Tscharre eine geheimnisvolle Restaurantschiffbetreiberin, in deren Bann sich der TV-kommissar ziehen lässt.

Produziert wir "Der Lux" (AT) von Saxonia Media, Produzenten sind Susanne Wolfram und Sven Sund. Das redaktionelle Team bilden Annette Strelow von RB, Stefan Kruppa von der Degeto sowie Christoph Pellander als Executive Producer. Die Ausstrahlung ist für das kommende Jahr vorgesehen.