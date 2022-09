Klaus Doldinger: Einblicke in eine besondere Weltkarriere

Im Mai 2022 wurde Klaus Doldinger 86 Jahre alt. Nun legt die deutsche Jazz-Ikone und der Komponist der "Tatort"-Titelmelodie bei Piper eine langerwartete Autobiografie "Made In Germany - Mein Leben für die Musik" vor.

In dem Buch, entstanden mit Unterstützung seines Sohnes Nicolas Doldinger und dem Journalisten Torsten Groß, lässt der Grandseigneur der deutschen und europäischen Jazzszene sowie Großmeister der Film- und Fernseh-Soundtracks sein bewegtes Leben Revue passieren. Im Vorwort weist Nicolas Doldinger darauf hin, dass es über die Jahre immer wieder Angebote von verschiedenen Autoren gab, eine Biografie zu verfassen. Die Frage, "wann denn nun endlich 'das Buch' komme", hatte sich irgendwann fast verselbstständigt. Nun ist es aber endlich so weit und Klaus Doldinger gewährt einen tiefen Einblick in sein Leben. Er erzählt erstmals seine gesamte Geschichte, von der Kindheit im Nationalsozialismus bis zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, von Passport bis zu "Das Boot". Von seiner Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg und Regisseur Wolfgang Petersen und seinen zahlreichen Tourneen rund um die ganze Welt.

Das Buch ist in vier große Kapitel gegliedert: Teil eins - Erste Improvisationen, erste Liebe, Teil zwei: Der Jazz-Botschafter, Teil drei: Von der Bühne auf die Leinwand und Teil vier: Der Blick in die Zukunft. Wie nahe man Klaus Doldinger beim Lesen dieser im angenehm lockeren Plauderton verfassten Autobiografie dabei kommt, lässt schon die erste Zeile des Prologs erahnen: "Der Jazz traf mich wie der Blitz beim Pinkeln." Im oberbayerischen Schrobenhausen begann also die Karriere von Klaus Doldinger, der sich sicher ist, dass das "die Initialzündung war, ohne die alles, was danach kam, vielleicht nie passiert wäre".

Um den Leser:innen auch ein Hörerlebnis zu bieten, befinden sich im ganzen Buch QR-Codes. Damit kann man Musikstücke aufrufen, die einen besonderen Bezug zum jeweiligen Kapitel des Buches haben. Zudem erhalten der Leser:innen Zugriff auf einen exklusiven, bisher unveröffentlichten Bonus-Track aus dem Doldinger-Archiv: "Das Boot - Passport Live Version".

Eine Diskografie mit ausgewählten Werken vervollständigt das Buch und lädt gleichzeitig dazu ein, sich noch eingehender mit dem einzigartigen musikalischen Werk von Klaus Doldinger zu befassen.