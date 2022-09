Joe Wright inszeniert Serie über Mussolini

Joe Wright, der mit Die dunkelste Stunde" Churchill fürs Kino porträtierte, soll nun mit "M" eine High-End-Serie über Benito Mussolini in Szene setzen. Sie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Antonio Scurati, der den Aufstieg zur Macht des Diktators und die Geburt des Faschismus schildert. Lorenzo Mieli produziert die achtteilige Serie für Sky. Mit seiner Firma The Apartment gehört er zu den Produzenten des Wettbewerbsbeitrags in Venedig, Bones and All" von Luca Guadagnino. Gedreht werden soll "M" demnächst in Cinecitta.

Wright war zuletzt mit dem Musical "Cyrano" zu sehen und hat mit "Stoner" ein weiteres Regieprojekt an der Hand. Gary Oldman wurde für die Darstellung Churchills in "Die dunkelste Stunde" mit dem Oscar prämiert. Wright inszenierte Serien, wie das historische Drama "Charles II" bevor er mit "Stolz & Vorurteil" und Abbitte" ins Kino einstieg.