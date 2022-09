VENEDIG Tag 2.2: Axolotl Overkill

Der zweifache Oscargewinner Alejandro González Iñárritu kam, sah und haute einem einen dreistündigen Film aus dem Jenseits um die Ohren, dass man nach Luft japste. Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten" klingt nur halb so pompös und größenwahnsinnig, wie der Film dann ist. Nach Tár" gleich der zweite große Streich im Wettbewerb von Venedig. Kann gerne so weitergehen!

Können Sie sich erinnern, was Sie empfanden, als Sie zum ersten Mal "The Lamb Lies Down on Broadway" von Genesis gehört haben? Im November 1974 erschienen, erzählt das Doppelalbum der britischen Band in 23 Songs die surreale Reise eines puertoricanischen Jungen durch New York City. Ein zunächst undurchdringliches Hörerlebnis, prätentiös und anmaßend, aber auch grandios und auf faszinierende Weise größenwahnsinnig, irrwitzig. In einer frühen Szene von "Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten" sieht man eine Kopie der Platte an einem Regal lehnen. Man kann also nicht ganz falsch liegen, wenn man den Film als Alejandro G. Iñárritus "The Lamb Lies Down on Broadway" bezeichnet, seine erste Spielfilmarbeit seit seinem zweiten Oscargewinner The Revenant" vor sechs Jahren, sein erster fast komplett in seiner Heimat entstandener Film seit seinem Debüt, Amores perros", die surreale und traumhafte Reise eines mexikanischen Journalisten und Filmemachers durch Mexiko und Los Angeles. Ein filmisches Konzeptalbum sozusagen, jede Szene ein neuer Song, jeder Song ambitionierter als der vorherige, ein neuer inszenatorischer Paukenschlag, alles zusammen eine höchst persönliche Sammlung von Ideen und Erinnerungen, die sich weniger zu einer wohlgeformten Geschichte zusammenfügen als zu einem Seh- und Hörerlebnis, das in alle Richtungen gleichzeitig zu explodieren scheint, um dem Leben gerecht zu werden, laut einer Figur "eine Reihe sinnloser Ereignisse".

Offenkundig ist der von %Daniel Giménez Cacho% gespielte Silverio Gama das Alter ego von Iñarritu, der selbst klug genug ist zu wissen, dass sein nach den Sternen greifendes Filmgedicht mindestens so pompös und aufgesetzt erscheinen kann, wie sein kompletter Titel klingt: Nach etwa der Hälfte der knapp dreistündigen Laufzeit wird genau das Silverio Gama von einem ehemaligen Freund im Streit vorgehalten. Und zu lang sei der Film außerdem! Da sagt er was. Was aber den Effekt hat, dass "Bardo" durch den Kniff der offenen Selbstkritik unangreifbar wird für genau diesen Vorwurf. Es hilft zusätzlich, dass direkt danach die beste von vielen tollen Szenen folgt. Eine euphorische Tanzeinlage auf einer Party, der mitten im Song der Sound weggedreht wird und auf die eine nur auf die Stimme Bowies reduzierte Version von "Let's Dance" folgt, zu der die Hauptfigur sich betont bewegt, während der Rest der Party immer noch die mexikanische Musik zu hören scheint. Muss man gesehen haben. Und gehört. Weil die Tonspur mindestens ebenso wichtig ist wie die Flut der erinnerungswürdigen Bilder des großen Darius Khondji, der erstmals, aber hoffentlich nicht zum letzten Mal mit Iñárritu arbeitet.

Die ersten Momente des Films bestätigen, was der Titel bereits naheliegt: Man sieht einen Schatten in der Wüste laufen, beim dritten Versuch verlässt er den Boden und hebt endlich endgültig ab, ein Film im "Bardo", im Reich zwischen Leben und Tod, der suggestiv und immer leicht übersteigert zeigt, was wichtig gewesen sein könnte: der Verlust eines Kindes, die Beziehung zu den Eltern, die Liebe zur Familie, das Wissen um die eigene Herkunft und die Geschichte des Heimatlandes, die Magie der Kunst. Wenn Kusturica Mexikaner wäre, hätte wohl ein solcher Ritt herauskommen können, magischer Realismus, losgelöst von den Gesetzen der Logik und Physik, aber doch immer geerdet in der Aufrichtigkeit seiner Emotionen. Da ist es genauso möglich, dass Amazon mit Einwilligung der US-Regierung ganz Baja kauft und die Hauptfigur auf einem Berg von Leichen mit Cortés über Völkermord und die Kolonialisierung debattiert, wie das ein Baby sofort nach der Geburt wieder in den Bauch der Mutter klettert oder drei Axolotl durch eine U-Bahn schwimmen. Hat man alles noch nie gesehen. Und so schon gleich gar nicht. Das ist alles zu viel und zu lang und what the fuck. Und genau deshalb genau richtig. Weil Kino diesen Wahnsinn braucht, um leben zu können. Auch wenn's für Netflix gemacht wurde.

Aus Venedig berichtet Thomas Schultze.