European Work in Progress kooperiert mit TorinoFilmLab

Zum fünften Jubiläum gibt das Networking-Programm European Work in Progress (EWIP) mit dem TorinoFilmLab einen neuen Kooperationspartner bekannt. Bis zu fünf Projekte, die im Rahmen des FeatureLab, des ScriptLab oder des TFL Funds entwickelt und unterstützt wurden und sich nun in Postproduktion befinden, werden exklusiv in der offiziellen Auswahl der 5. Ausgabe des EWIP präsentiert. Die ausgewählten Projekte (welche es sind, werden Ende September verkündet) konkurrieren mit etwa 25 weiteren Projekte um die zahlreichen Preise, die die internationale Jury vergibt.

Im Rahmen der Kooperation wurde der EWIP-TorinoFilmLab Audience Design Award ins Leben gerufen, der für das Gewinnerprojekt die Entwicklung eines passgenauen Marketing- und Verleihkonzepts beinhaltet - angeleitet durch die Expertise des TorinoFilmLab.

Die Branchenveranstaltung EWIP findet im Vorfeld des 32. Film Festival Cologne, mit dem das EWIP eine ebenfalls feste Partnerschaft verbindet, vom 17. bis 19. Oktober statt. Torsten Frehse, EWIP-Organisator, sagt zur neuen Zusammenarbeit mit dem TorinoFilmLab: "Wir freuen uns sehr über diese Kooperation und Symbiose, weil sich hier Elemente ergänzen, die auch in Zukunft eine vielversprechende Zusammenarbeit ermöglichen. Wenn es um die Entwicklung von Filmen geht, ist das TorinoFilmLab eine der führenden Plattformen. Und auch EWIP hat sich in nur 5 Jahren zu einer wichtigen Benchmark innerhalb der Filmbranche für die Präsentation von Filmen 'in-Progress' entwickelt. Die Partnerschaft, bei der Filme aus den eigenen Reihen des TorinoFilmLab einem ausgewählten Publikum präsentiert werden, bedeutet Rückenwind für beide Seiten."