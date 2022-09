Dieter Kosslick übernimmt Vorsitz des "Freundeskreis der Produzentenallianz"

Dieter Kosslick hat den Vorsitz beim "Freundeskreis der Produzentenallianz" übernommen. "Wir freuen uns sehr, mit Dieter Kosslick einen leidenschaftlichen und in der Branche hoch geschätzten Kulturmanager hier mit an Bord zu haben, der die Idee des Freundeskreis seit Jahrzehnten lebt: Menschen für exklusive Netzwerke, aber auch für die Unterstützung der Kulturbranche zu gewinnen", freuen sich Candy Lange, Geschäftsführerin der Produzentenallianz Services und Björn Böhning, Geschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten - Film und Fernsehen e.V., über den neuen Freundeskreis-Vorsitzenden. Der Freundeskreis wurde vor vielen Jahren von der Allianz Deutscher Produzenten Film & Fernsehen und der Produzentenallianz Services gegründet, um Einblick in die Film- und Fernsehbranche zu geben und den Austausch unter Produzenten und Filmschaffenden zu forcieren. "Schon Machiavelli wusste 'Freundschaften, die für alle Vorteile bringen, sind von langer Dauer' - und so werde ich mit Freude und Leidenschaft dem Freundeskreis vorsitzen und begleiten. Bei ganz vielen Menschen die Begeisterung für diese so immens wichtige Branche zu wecken und ihnen anzubieten, sich dafür zu engagieren", so Dieter Kosslick. "Wir wissen um die Kraft der Filme, gesellschaftlich relevante Themen aufzuarbeiten und zugänglich zu machen. Ebenso wissen wir darum, wie wichtig qualitativ hochwertig gemachtes Fernsehen ist in schweren Zeiten wir diesen - informieren, unterhalten, berühren. Und damit das so bleibt, braucht diese Branche gute und langjährige Freunde. Je mehr, desto besser."