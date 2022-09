Zürich ehrt Lucas Guadagnino mit dem A Tribute to... Award

Der italienische Filmemacher Luca Guadagnino wird beim 18. Zurich Film Festival mit dem A Tribute to... Award honoriert. Sein jüngstes Werk, "Bones and All", reist nach seiner Weltpremiere in Venedig zum Schweizer Festival weiter, wo es in die Sektion "Gala Premieren" eingeladen wurde.

Der italienische Filmemacher Luca Guadagnino wird beim 18. Zurich Film Festival mit dem A Tribute to... Award honoriert. Sein jüngstes Werk, Bones and All", reist nach seiner Weltpremiere in Venedig zum Schweizer Festival weiter, wo es in die Sektion "Gala Premieren" eingeladen wurde. Der Ehrenpreis wird Guadagnino am 30. September im Rahmen der Vorführung seines Films überreicht. In der gleichen Sektion laufen zudem The Woman King" mit Viola Davis, Bros" von %Nicholas Steller% sowie "The Son" von Florian Zeller. "Von den 145 Filmen im diesjährigen Programm können wir mehr als einen Viertel als Welt- oder Europapremieren zeigen - so viele wie noch nie in der Geschichte des Festivals", erklärtChristian Jungen, Artistic Director des Zurich Film Festival. "Besonders stolz sind wir, dass wir die europäischen Premieren des Action Dramas 'The Woman King' von Gina Prince-Bythewood zeigen können, in dem die Oscar-Preisträgerin Viola Davis eine internationale schwarze Besetzung anführt, sowie die romantische Komödie 'Bros' von Nicholas Stoller, der alle Rollen mit LGBTQ+-Darstellern besetzt hat. Die beiden Filme zeugen von der neuen Diversität im Hollywoodkino und wir freuen uns sehr darauf, sie dem europäischen Publikum vermitteln zu dürfen."