TV-Monatsmarktanteile: Private legen zu

Die Marktführerschaft des ZDF bleibt ungebrochen. Trotz des Verlustes von 0,5 Prozentpunkten bleibt mit einem Marktanteil von 13,9 Prozent im August der große Vorsprung auf das Erste, da der Senderverbund sogar 0,6 Prozentpunkten verlustig ging und bei 11,7 Prozent landete. Für die dennoch beachtlichen Werte waren in starkem Maße die Dauerübertragungen von den European Championships verantwortlich, wenngleich beideSendeanstalten mit ihren Krimireihen die höchsten Reichweiten erzielten - das Erste mit dem - na logisch - Münsteraner "Tatort: Es lebe der König" (6,17 Millionen / 25,2 Prozent), das ZDF mit München Mord: Schwarze Rosen" (5,37 Millionen / 24,3 Prozent).

Bei den großen Privatsendern gab es größtenteils Zugewinne. Das RTL führt das Feld mit 7,2 Prozent (+0,3) an, den größten Zuwachs (+0,6) verzeichnete Sat (5,5 Prozent) dahinter folgen Vox (4,9 / +0,2), ProSieben (3,3 / +0,1), Kabel Eins (2,9 / -0,2) und RTLzwei (2,6 / +0,0).

Bei den 14- bis 49-Jährigen verschaffte sich Marktführer RTL einiges an Luft, was aber auch am markanten Verlust des Ersten (-1,4) lag. Mit 9,4 Prozent (+0,4) verteidigen die Kölner ihre Spitzenposition, ProSieben ist mit 8,1 Prozent und einem beträchtlichen Zuwachs von 0,6 Prozentpunkten wieder der erste Verfolger. ARD (7,5 Prozent) und ZDF (6,8 Prozent / -0,2) rangieren auch weiterhin vor Sat.1 (6,7 Prozent / +0,3) und Vox (6,6 Prozent / +0,0), wobei für Sat.1 bedutender ist, an Vox wieder vorbeigezogen zu sein. Ebenso überflügelte RTLzwei (4,1 Prozent / -0,2) dank geringerer Verluste Kabel Eins (4,0 Prozent / -0,5).

Unter den kleinen Sendern verzeichnete ProSieben Maxx einen Rekord: 2,2 Prozent Marktanteil bei den14- bis 49-Jährigen markieren den erfolgreichsten Monat seit Sendestart im Jahr 2013.