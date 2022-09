AG-Verleih mit neuer Geschäftsführung

Saskia Vömel und Gesine Mannheimer agieren seit heute als Geschäftsführerinnen der AG Verleih - Verband unabhängiger Filmverleiher. Sie führten gemeinsam die Agenturen Entertainment Kombinatund Jetzt & Morgen und waren bei und für Filmverleiher tätig, Vömel bei X Verleih und Port au Prince.

"Für uns ist die Geschäftsführung der AG Verleih eine Herzensangelegenheit. Wir lieben Independent-Filme in allen Facetten, Filme, die die Zuschauer*innen zum Nachdenken bringen und berühren. Unabhängige Filmverleihe verhelfen mit größtem persönlichem Engagement sowohl dem außergewöhnlichen Debutfilm, dem gesellschaftskritischen Film als auch der Filmkunst zur Sichtbarkeit und damit zu seinem Publikum. Sie sind die notwendige kulturelle Stimme unserer Gesellschaft. Dafür müssen wir kämpfen.", sagt die neue AG Verleih-Geschäftsführung in einer Pressemitteilung und mit Blick auf die gestiegenen Herausforderungen durch Corona: "Die Branche befindet sich im Umbruch, durch Corona wurde Kultur und auch das Independent Kino grundsätzlich in Frage gestellt. Auch für den kommenden Herbst sieht das nicht besser aus. Wir glauben aber nach wie vor an Kinos als Orte des Zusammenkommens und an Akteure, die dafür aus Überzeugung die passenden Inhalte suchen und vermarkten. Es braucht dringend mehr politische Unterstützung für zukunftsgerichtete Konzepte, ein stärkeres Bewusstsein für den Beitrag, den Verleihe leisten und mehr Vernetzung. Wir wollen unbedingt mehr bewegen!"

Björn Hoffmann, Vorstand der AG Verleih: "Saskia Vömel und Gesine Mannheimer kennen die sensiblen Punkte, Defizite und Nöte der Branche aus ihrer jahrelangen Arbeit in und mit den verschiedensten Filmverleihen. Zudem arbeiten sie mit ihrer Agentur Jetzt & Morgen an der Schnittstelle zwischen Kinofilm und Politik und können diese Expertise in die AG Verleih mit einbringen. Wir freuen uns sehr, die beiden für die Geschäftsführung gewonnen zu haben."