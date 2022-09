Der Cast für Milli Vanilli-Biopic steht

Die Besetzung zum Milli Vanilli-Biopic "Girl You Know It's True" von Hitregisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven steht. Die Newcomer Tijan Njie und Elan Ben Ali spielen das Popduo und Matthias Schweighöfer Frank Farian.

Die Besetzung zum Milli Vanilli-Biopic Girl You Know It's True" von Hitregisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven steht. Die Macher des internationalen Kinofilms, Leonine Studios und Wiedemann & Berg, veröffentlichten auch ein erstes Foto der Newcomer Tijan Njie aus Deutschland und Elan Ben Ali aus Frankreich als Robert Pilatus und Fabrice Morvan, den Frontmännern des Popduos, das mit u.a. dem titelgebenden Song "Girl You Know It's True" die weltweiten Charts stürmte bis herauskam, dass sie nicht selbst sangen. Frank Farian produzierte das Duo und wird von Matthias Schweighöfer gespielt, wie vor ein paar Tagen von der Bild am Sonntag gemeldet. Außerdem sind Graham Rogers als Assistent der beiden Künstler und Bella Dayne als Farians rechte Hand gecastet. Gedreht wird bis Dezember in München, Berlin, Kapstadt und Los Angeles.

Quirin Berg und Max Wiedemann, die hier mit Verhoeven zum fünften Mal bei einem Kinofilm zusammenarbeiten, zuletzt bei Nightlife", produzieren mit Sentana Film, SevenPictures und Mediawan als Koproduzenten. Kirstin Winkler fungiert als ausführende Produzentin. Kevin Liles, Produzent von Meghan Thee Stallion und CEO der Musikfirma 300 Entertainment agiert neben Verhoeven, Farian und Stefan Gärtner als Executive Producer. Er war Mitglied der Band Numarx, von der der Song "Girl You Know It' True" ursprünglich stammt und den Farian coverte.

""Girl You Know It's True" ist auf vielen Ebenen fesselnd. Es erzählt nicht nur den spektakulären Aufstieg zweier Underdogs, die es innerhalb eines Sommers bis an die Spitze des Showbiz schaffen, sondern gewährt auch einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen dieser schillernden Welt, ihrer tragischen Abgründe und skrupellosen Mechanismen. Ich persönlich finde, Rob und Fab hatten es nicht verdient, die alleinigen Sündenböcke dieses Skandals zu werden", sagt Verhoeven in einer Pressemitteilung der Unternehmen zu seinem Projekt.

Berg, CCO und CPO bei Leonine Studios sagt: "Girl You Know It's True" kommt aus dem Herzen eines Jahrzehnts, als MTV seine Fahne auf den Mond stellte und wir Musik plötzlich sehen und nicht nur hören konnten. Unser Film feiert Rob und Fab und das, was sie mit Milli Vanilli erreicht haben. Gleichzeitig fängt Simon Verhoevens Drehbuch auch die Komplexität und die tragische Dimension der Geschichte ein. Er liefert nicht nur großes Entertainment, sondern auch eine Ebene der kritischen Reflexion, die viele Fragen stellt, die heute aktueller denn je sind. Es hat viele Jahre gedauert, die Musikrechte für diesen Film zu sichern. Es ist ein Meilenstein, dass dieses Projekt nun in Produktion geht."

Associate Producer bei "Girl You Know It's True" sind Jasmin Davis, die Tochter des verstorbenen John Davis, sowie Brad Howell, der gemeinsam mit Davis für Milli Vanilli sangen. Carmen Pilatus, Schwester des verstorbenen Rob Pilatus, Todd Headlee, früherer Assistent von Milli Vanilli, sowie Ingrid "Milli" Segieth, Farians rechte Hand, agierten als Berater in der Entwicklung und ebenfalls als Associate Producer.

Deutscher Filmförderfonds, FilmFernsehFonds Bayern, Filmförderungsanstalt, Medienboard Berlin-Brandenburg, MFG Baden-Württemberg und Bayerisches Staatsministerium für Digitales förderten den Film, der in Deutschland über Leonine in die Kinos kommen wird.

Unabhängig vom Kiospielfilm produziert das US-Studio MRC einen Dokumentarfilm über Milli Vanilli, bei dem Berg, Wiedemann, Verhoeven und Winkler als Associate Producers an Bord sind. Er entsteht unter der Regie von Luke Korem, der mit Keep on Running Pictures auch produziert. Weitere Produzenten sind Bradley Jackson und Fulwell 73 sowie Hanif Abdurraqib als Executive Producer.