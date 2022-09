Zwei illegale deutsche Streaming-Angebote stillgelegt

Die Anti-Piraterie-Koalition Alliance for Creativity and Entertainment meldet, dass die illegal operierenden deutschen Streaming-Seiten "HDFilme" und "xCine" stillgelegt wurden.

Der Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), einer Vereinigung um u.a. digitale Piraterie zu unterbinden, berichtet über einen erfolgreichen Schlag gegen illegal operierende Streaming-Angebote. Demnach wurden die deutschsprachigen Streaming-Seiten "HDFilme" und "xCine" stillgelegt, die beide aus Vietnam betrieben wurden.

Der Mitteilung zufolge boten "HDFilme" und "xCine" sowie sieben von diesen Seiten genutzte Domains, die seit 2019 in Betrieb waren, den illegalen Zugriff auf mehr als 23.000 Filme und geschätzte 100.000 Serien-Folgen. Mehr als 16 Mio. Personen hätten diese Streaming-Angebote monatlich angesteuert. Die mit "HDFilme" und "xCine" in Verbindung stehenden Domains wurden jetzt an ACE übertragen und leiten nun auf den Watch Legally-Bereich der ACE-Webseite um.

Die Aktion sei die erste ihrer Art in Vietnam. Das Land habe sich zu einem Haupt-Exporteur für illegalen Content entwickelt und sei der Herkunftsort vieler der weltweit größten illegalen Video-Seiten. Der Mitteilung zufolge gelang es, mithilfe rechtlicher Schritte in Europa und überregionaler Ermittlungsarbeit, die Webseiten-Betreiber ausfindig zu machen.

"Unser Fokus auf Vietnam ist ein wichtiger Teil unserer kontinuierlichen Bemühungen, Online-Piraterie im Asien-Pazifik-Raum und im gesamten globalen kreativen Ökosystem zu reduzieren", erklärt Jan van Voorn, Executive Vice President und Chief of Global Content Protection der Motion Picture Association, und zugleich Leiter von ACE.

Die Alliance for Creativity and Entertainment versteht sich als weltweit führende Koalition mit dem Kernauftrag, die legalen Markt zu schützen.