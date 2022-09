Einschaltquoten: Bayern halt

Gegen den Rekordmeister ist kein Kraut gewachsen, ob in der Bundesliga- oder TV-Quoten-Tabelle. So sehr die ARD mit dem DFB-Pokal triumphierte, so enttäuschend verlief die Prime Time für Sat.1.

So einseitig wie das Duell auf dem Rasen zwischen Drittligist Viktoria Köln und Bayern München verlief auch das Rennen um die beste Quote. 5,36 Mio. Zuschauer verfolgten die DFB-Pokal-Begegnung im Ersten und sicherten der ARD 22,8 Prozent Marktanteil. Das Fußballspiel hievte auch die Halbzeit-"Tagesthemen" (5,18 Mio. / 20,9 Prozent) au die Top-Position der Nchrichtensendungen, aber das ist natürlich unlauterer Wettbewerb. Bestes Pferd im ZDF-Stall war gestern tatsächlich die Vorabendserie SOKO Wismar" (3,22 Mio. / 22,2 Prozent) noch vor dem "heute journal" (3,20 Mio. / 13,7 Prozent) und der Prime-Time-Show "Da kommst Du nie drauf!" (2,97 Mio. / 12,2 Prozent). "RTL Aktuell" (2,69 Mio. / 16,7 Prozent) und RTL-Dino Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" (2,23. Mio / 10,6 Prozent) hielten beim Gesamtpublikum die Fahne der Privaten hoch.

Bei den Jüngeren dominierte das Fußballspiel mit 23,5 Prozent Marktanteil bei 1,27 Mio. 14- bis 49-Jährigen. Marktführer RTL erzielte mit "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" (16,9 Prozent bei 0,69 Mio.) den höchsten Ertrag. In der Prime Time schlug sich die Datingshow "Take Me Out - XXL" 12,0 Prozent bei 0,64 Mio.) ganz achtbar. Eine herbe Enttäuschung erlebte indes Sat, wo die Versetzung des Pilawa-Formats "Zurück in die Schule" nach dem Rückfall auf 6,2 Prozent (0,30 Mio .) plötzlich wieder gefährdet ist. Ähnlich schwer tat sich ProSieben mit der Hollywood-Romanze P (6,7 Prozent bei 0,35 Mio.).