Georgia Brown nicht mehr für Amazon Studios tätig

Georgia Brown ist nicht mehr für Amazon als Head of Amazon Studios Europe tätig. US-Medien berichten, dass sie das Unternehmen bereits verlassen hat. Brown arbeitete seit Februar 2017 für den Streaming-Anbieter und war für Amazon eine wichtige Führungskraft, um die Original-Produktion in der Region voranzubringen. In ihre Verantwortung fielen Serien wie das Fantasy-Drama "Good Omens, aber auch Shows wie "The Grand Tour" und "Clarkson's Farm".

Obwohl ihr Ausstieg intern seit einiger Zeit geplant gewesen sei, kommt die Nachricht für Brancheninsider dennoch überaschend. Zuletzt war Brown noch auf dem Edinburgh TV Festival aufgetreten, wo sie die britische Content-Strategie von Amazon vorgestellt hatte.