Hochkarätige Thrillerserie in Dreh

Die Dreharbeiten zur Thrillerserie Oxen" des mit dem International Emmy ausgezeichneten Autorenduos Mai Brostrøm und Peter Thorsboe nach den Bestsellern von Jens Hendrik Jensen haben begonnen. SquareOne Productions ist deutscher Partner von SF Studios bei der Produktion des Sechsteilers für den dänischen Sender TV2 und das ZDF. Reinvent International Sales übernimmt den Vertrieb. Brostrøm und Thorsboe schrieben u.a. "Unit One - Die Spezialisten" und "Der Adler - Die Spur des Verbrechens". Der Sechsteiler wird u.a. in Kopenhagen und Jütland gedreht. Jacob Lohmann aus "Shorta - Das Gesetz der Straße" spielt den Titelhelden Niels Oxen, einen Kriegsveteran, der sich in die Einsamkeit zurückgezogen hat, aber in einen Mordfall verwickelt wird und schließlich undercover in einem Geheimbund ermittelt. Jannik Johansen, der Regie bei den Hitserien "Borgen - Gefährliche Seilschaften" und "Follow the Money" führte, inszeniert neben Lohmann Ellen Hillingsø, Josephine Park und Birgitte Hjort Sørensen sowie Reinout Scholten van Aschat, Luise Befort und Julie Burkhardt.

"Wir freuen uns darüber, gemeinsam mit unserem Koproduktionspartnern SquareOne Productions, SF Studios und TV 2 die hochklassige Serie "Oxen" zu realisieren. Damit setzen wir unsere Verfilmungen skandinavischer Bestseller nach den Erfolgen mit Adaptionen von Autoren wie Stieg Larsson, Jussi Adler-Olsen und Henning Mankell fort", sagt Doris Schrenner, HR Internationale Fiction ZDF in einer Pressemitteilung. Al Munteanu, CEO von SquareOne Productions, zeigt sich begeistert, "dass wir nach intensiven Jahren der Drehbuchentwicklung mit einer herausragenden Besetzung den Dreh beginnen. Mich erinnert diese "ehrgeizige Serie" mit ihren zahlreichen Wendungen an die Thriller-Serie "The Bodyguard". "Oxen" besitzt die DNA, um für unsere Partner ZDF und TV2 sowie für Streamer auf der ganzen Welt zum absoluten Event zu werden."