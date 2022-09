Cinemaxx bietet Neun-Euro-Ticket an

Um mehr Kundschaft für den Herbst zu gewinnen, bietet Cinemaxx ein Neun-Euro-Ticket für einen Kinobesuch plus einen Softdrink an. Es ist im September online erhältlich und kann bis Ende November eingelöst werden.

Um mehr Kundschaft für den Herbst zu gewinnen, bietet Cinemaxx ein Neun-Euro-Ticket für einen Kinobesuch plus einen Softdrink an. Es ist nur im September und nur online erhältlich und kann bis Ende November eingelöst werden. Die Kinokette hat sich zur Sonderaktion, das nicht für 3D-Filme gilt, vom Neun-Euro-Ticket der Bahn inspirieren lassen und arbeitet bei der Vermarktung mit Otto, About You und Groupon zusammen. Weitere Partner werden dazu kommen, wie Frank Thomsen, General Manager von Cinemaxx, in einer Pressemitteilung erklärt. Die Agentur Track setzt die Kampagne für die 31 Kinos der Gruppe in Deutschland um.

Cineplex geht ab heute mit einer Flatrate an den Start, 25 Euro für 25 Tage, um den potentiell schwierigen Zeitraum im Herbst zu überbrücken. (Wir berichteten)