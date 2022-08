International Emmy Awards: "Kopiert zu werden, ist das schönste Kompliment"

Leopold Hoesch ist Botschafter der Emmy-Academy und Host und Initiator der Kölner Jurysitzung, die jährlich drei Nominierte für die International Emmy Awards bestimmt. Über die Bedeutung des Events und die gewachsene Partnerschaft mit der Academy.

Die Halbfinal-Jurysitzung für die Nominierungen in drei Kategorien der 50. International Emmy Awards fand am 31. August zum 16. Mal in NRW statt. Welche Bedeutung hat solch ein Event für den Standort NRW im Speziellen und für den Standort Deutschland im Allgemeinen?

Leopold Hoesch: Branchen-Events haben einen hochgradig verbindenden Charakter, finden sie nicht mehr statt, rächt sich das vor allem langfristig. Finden sie statt wirken sie langfristig. Genau das passiert mit dem Kölner Emmy Cocktail. Die langfristige Unterstützung der Partner Film- und Medienstiftung NRW, Staatskanzlei NRW und der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen hat dazu geführt, dass der Medienstandort NRW in der durch die International Academy of Television Arts and Sciences abgebildeten internationalen Fernseh-Community ein Household Name geworden ist. Jetzt darf man nicht nachlassen, sondern müsste durch noch mehr Produktionen, die man ins Ausland exportiert, diese Position stetig ausbauen. Der so auch angeregte innerdeutsche Wettbewerb dient allem zum Vorteil.

Wie ist die Partnerschaft mit der Emmy-Academy über die Jahre gewachsen?

Leopold Hoesch: Sie ist organisch gewachsen von acht Leuten in einem Hotelzimmer, die Fernsehschauen und einen Zettel ausfüllen, hin zu 60 TV-Profis, die in drei Jurys sitzen, drei Emmy-Nominierte auswählen, sich vernetzen können und abends auf weiter 140 Partygäste stoßen im Rahmen einer Top-Netzwerk-Veranstaltung. Aus diesem Nukleus ist auch die NRW-Delegation entstanden, die aus ca. 40 Personen besteht und unter der Führung der Film- und Medienstiftung NRW immer im November nach New York zur Verleihung der Internationalen Emmys fährt.

Nach welchen Kriterien werden die Jurymitglieder eigentlich zusammengestellt?

Leopold Hoesch: Allein nach Qualifikation.

Sind die International Emmy Awards in Anbetracht eines sich zunehmend internationalisierenden Fernsehmarkts auch wichtiger geworden für die Branche?

Leopold Hoesch: Ja. Eine enorme weitere Zunahme an Bedeutung steht weiter bevor. Es ist ganz klar zu beobachten, wie andere Länder, zum Beispiel Portugal, massiv in die Nutzung der Folie Internationale Emmys investieren und riesige Netzwerk-Veranstaltungen in Lissabon machen. Das ist beeindruckend. Kopiert zu werden ist eigentlich das schönste Kompliment und regt den Wettbewerb an, was am Ende zu einem besseren Produkt für den Konsumenten führt.

Welche Auswirkungen hatte die Coronapandemie auf die Internationalen Emmy Awards?

Leopold Hoesch: Die Kollegen von der Academy, das Team um Bruce Paisner und Camille Bidermann, haben alle Prozesse sofort auf digital umgestellt. Das war für die Mitglieder ein sehr guter Anknüpfungspunkt, connected zu bleiben. Am Ende der Pandemie hatte die Academy mehr Mitglieder und neue Formate des Austausches, die Bestand haben.

