Die 79. Mostra in Venedig ist eröffnet. Catherine Deneuve wurde zur Eröffnung mit einem Preis für ihr Lebenswerk geehrt; der ukrainische Präsident Selenskij ließ sich per Video zuschalten. Im Anschluss rollte als erster Film Weißes Rauschen" vom Stapel, die erste Netflix-Produktion, die Venedig eröffnet, und der neue Film von Noah Baumbach, der drei Jahre nach Marriage Story" an den Lido zurückkehrt. Hier unsere Besprechung:

Okay, roll film. Das sind die ersten Worte, die man hört, bevor Noah Baumbach den Vorhang öffnet für seine Verfilmung von Don DeLillos 1985 erschienenen Roman "Weißes Rauschen". Das ist natürlich erst einmal eine schöne Eröffnung für die 79. Mostra in Venedig, aber auch ein schöner Einstieg in diese ebenso apokalyptische wie fröhlich beschwingte Farce über all die Dinge, die dem amerikanischen Leben damals, Mitte der Achtzigerjahre, auf den Nägeln brannten. Und, so prophetisch ist DeLillo, dieser postmoderne Chronist all der Wehwehchen, die den modernen Amerikaner so umtreiben, es großteils auch immer noch tun. Dafür, dass es ein so unverfilmbares Buch ist, an dem sich in den letzten fast 40 Jahren immer wieder Filmemacher die Zähne ausgebissen haben, ist es ein erfrischend unterhaltsamer Film geworden, so bunt wie eine Werbung für Zahncreme, so strahlend wie das Anpreisen von Waschmitteln, ein Lehrstück über Konsumverhalten als einzige wirklich einigende Religion der USA. Schon Romero wusste in seinem Dawn of the Dead", dass Einkaufszentren der Lieblingsort der Menschen sind, an den sie wie zwanghaft zurückkehren, wenn sie Untote sind.

Und auch hier, in dieser Geschichte einer immerhin ziemlich normalen Akademikerfamilie in der fiktiven Kleinstadt Blacksmith, kehren die Gladneys immer wieder zurück in den Supermarkt, wo Einkaufen ablenkt von schwarzen Gedanken über den Tod, Pillensucht, Untreue und Verschwörungstheorien. Die ersten Szenen mit der Familie um Patriarch Jack, gespielt mit Schwabbelbauch und Übergewicht von Adam Driver, eine erklärte Ikone auf dem Gebiet Adolf Hitler, inszeniert Baumbach in seiner bislang ambitioniertesten Arbeit, seinem dritten Film für Netflix in Folge, der ihn drei Jahre nach "Marriage Story" nach Venedig zurückkehren lässt, als Sitcom, aber mit dem schwindelerregenden Tempo einer Screwball-Comedy mit überlappendem Dialog und rapiden Schnitten. Er und seine Frau Babette - Greta Gerwig in ihrem ersten Auftritt in einem Film ihres Lebensgefährten seit ihrem Durchbruch mit Frances Ha" - sind zum wiederholten Mal verheiratet, haben mehrere Kinder aus verschiedenen Ehen und versuchen ein Leben zu meistern, in dem sie in den meisten praktischen Fragen überfordert sind und sich ihre Kids als smarter und erwachsener erweisen als die Erwachsenen, die zwar klug schwadronieren, aber sich meistens töricht benehmen wie Kleinkinder. Die Dialoge sind DeLillo pur, teilweise ad verbatim aus dem Roman übernommen, aber zu diesem frühen Zeitpunkt im Film bewegt sich Baumbach, dieser Spezialist für Porträts dysfunktionaler Familien, noch auf für ihn vertrautem Terrain.

Wie die Vorlage ist die Geschichte in drei Abschnitte unterteilt. In Abschnitt zwei, "Der luftübertragene toxische Vorfall", unternimmt der Regisseur den entscheidenden Glaubenssprung, mit der Inszenierung eines Chemieunfalls und der folgenden Kettenreaktion, der zu einer Massenevakuierung führt und eine blitzende schwarze Wolke buchstäblich wie eine schwarze Wolke über den Ereignissen hängen lässt. Mit einem solchen Aufwand hat Baumbach noch nicht gearbeitet, Autocrashs, VFX, pure Bewegung, und doch gelingt es ihm, mit diesen Szenen von Chaos und der Auflösung aller Ordnung zu überzeugen, richtig gute Action zu inszenieren, und dabei doch niemals die Farce aus den Augen zu verlieren, die schließlich in einen wilden dritten Akt mündet, "Dylarma", in dem der Film vehement mit seinen Figuren ins Gericht geht und schließlich auch noch Lars Eidinger und Barbara Sukowa auf Gastauftritte vorbeischauen. In einem Film über Obsessionen aller Art ist eine Obsession für alles Deutsche kaum zu übersehen. Wenn sich das Drama dann in Wholgefallen auflöst, in eine virtuos choreographierte Tanzsequenz zu dem ersten neuen Song von LCD Soundsystem seit fünf Jahren, "New Body Rhumba", die über dem Abspann zu sehen ist, ist alles wieder so gut, wie es sein kann, wenn man im Supermarkt wieder ungestört einkaufen kann. Nennt man ja nicht von ungefähr Konsumtempel. Ein beschwinger Abschluss für einen Film, der in die Vergangenheit greift, um uns heute den Spiegel vorzuhalten: Same as it ever was. Und Don DeLillo hat schon damals den Durchblick gehabt.

Thomas Schultze