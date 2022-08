"HdR"-Serie: London-Premiere mit Bezos

Die Londoner Premiere der Amazon Studios-Serie "Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht" war die letzte Station der Fünf-Städte-Welttournee, die in Los Angeles begann und Mexiko-Stadt, Mumbai und New York City umfasste. Am 30. August endete die Premieren-Tour am Leicester Square.

Ein vollständig immersiver, ringförmiger Teppich nahm Darsteller, Crew und Gäste mit auf eine erzählerische Reise durch fünf Reiche von Mittelerde, während sie auf ihrem Weg ins Odeon Luxe und Cineworld am Leicester Square mit Medien und Fans kommunizierten.

Mit dabei: Alle 22 Stammdarsteller sowie die Showrunner und Executive Producer J.D. Payne und Patrick McKay. Dazu kamen die Executive Producer Lindsey Weber und Callum Greene, die Regisseure Wayne Che Yip und Charlotte Brändström, der Autor und Executive Producer Justin Doble, der Komponist Bear McCreary, der Production Designer Ramsey Avery, der Concept Artist John Howe, der Supervising Dialect Coach Leith Mcpherson und der Casting Director Theo Park.

Zu den anwesenden Amazon-Führungskräften gehörten unter anderem Amazon-Gründer und aktueller Executive Chairman Jeff Bezos, Jeff Blackburn, SVP Media & Entertainment; Mike Hopkins, SVP, Prime Video, MGM und Amazon Studios; Jennifer Salke, Head of Amazon Studios; Vernon Sanders, Head of Global Television, Amazon Studios; Albert Cheng, COO Amazon Studios.

Die ersten beiden Episoden von "Die Ringe der Macht" werden am 2. September auf Prime Video ausgestrahlt; neue Episoden werden wöchentlich verfügbar gemacht.