Zurich Avenue unterwegs in Venedig

Karl Spoerri, Gründer und ehemaliger künstlerischen Leiter des Zurich Film Festival, stellt in Venedig den ersten Film des von ihm mit Viviana Vezzani und Tobias Gutzwiller gegründeten Produktionslabels Zurich Avenue mit dem Musikdrama "Dreamin' Wild" vor. Es agiert unter dem Dach der 2020 ins Leben gerufenen Investmentfirma SPG3. "Dreamin' Wild" erzählt von den Emerson Brothers und ihrem gleichnamigen Album. Regisseur und Drehbuchautor Bill Pohlad inszenierte u.a. Casey Affleck, Zooey Deschanel und Walton Goggins in der Produktion von River Road Entertainment und Innisfree Pictures mit Zurich Avenue. Pohlad war zuvor mit Love & Mercy" über die Beach Boys erfolgreich.

Die in Zürich und Los Angeles angesiedelte Zurich Avenue entwickelt und produziert Stoffe für Kino, TV und Streaming für den Weltmarkt und befindet sich in der Postproduktion eines weiteren auf Musik konzentrierten Filmes, "Greatest Days", das auf dem Musical The Band" basiert, das die Songs der Boygroup Take That featurt. Coky Giederoic inszenierte u.a. BAFTA-Gewinnerin Aisling Bea. Zurich Avenue ist hier Produktionspartner von Elysian Films Group. SPG3 wirkt wie bei "Dreamin' Wild" auch hier als Kofinanzier. In der Postproduktion befindet sich außerdem das Drama "Nyad" über die gleichnamige Langstreckenschwimmerin des Regieduos Jimmy Chin und Elizabeth Chai Vasarhelyi, die beim Kletterfilm Free Solo" zusammenarbeiteten. Annette Bening spielt Diana Nyad, die 2013 mit 64 Jahren von Havanna, Kuba nach Key West in Florida schwamm. Black Bear ist Produktionspartner des Filmes für Netflix.

Außerdem entwickelt Spoerri mit Zurich Avenue gemeinsam mit Moritz Borman und Philip Schulz-Deyle zwei Projekte, mit Robert Schwentke einen Film über den Wirecard-Skandal und mit Christian Zübert eine Serie über einen deutschen V-Mann.