PREVIEW STREAMING: "Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht"

Nur noch zwei Tage, dann startet mit "Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht" die teuerste Fernsehserie aller Zeiten auf Prime Video. In die ersten beiden von acht Folgen durften wir schon einmal reinsehen. Hier unsere Besprechung.

Wenn sich der Vorhang hebt für die teuerste Produktion der Amazon Studios, die angeblich bis zu einer Milliarde Dollar gekostet haben soll, laufen mehrere Filme ab. Sogleich saugt man die Bilder auf, die der spanische Topregisseur JA Bayona (Jurassic World: Das gefallene Königreich") nach Ideen und Büchern der Showrunner Patrick McKay und John D. Payne heraufbeschwört, so groß, dass der heimische Bildschirm eindeutig zu klein ist, um sie in voller Pracht bestaunen zu können. Gleichzeitig wandern die Gedanken, zu Peter Jacksons damals bahnbrechender "Der Herr der Ringe"-Trilogie und wie man sich damals fühlte, als man erstmals die Welten auf der Leinwand erblicken durfte, die man sich davor nur in der eigenen Fantasie hatte ausmalen können. Jacksons einmaliges Unterfangen hatte Größe und Wucht, aber fühlte sich dennoch persönlich und intim an, war geschmiedet wie in den Minen von Moria und wirkte doch selbstverständlich und leicht, war Epos und hatte gleichzeitig Charme und Augenzwinkern. Bis heute ein Solitär. Schon bei Jacksons eigener "Hobbit"-Trilogie zehn Jahre später ächzte das Konstrukt. Zu viel Film bei zu wenig Vorlage.

All das liegt zunächst wie eine tonnenschwere Last auf "Die Ringe der Macht", ein Prequel nur noch nach Motiven Tolkiens, aber mit großteils eigenen Figuren und einer neuen Geschichte, was allein ausreichen dürfte, um Tolkien-Puristen zu den Waffen greifen zu lassen. Was erlaube Amazon? Dabei stellt sich heraus, dass genau dieser Ansatz die Serie atmen lässt. Und sie holt vom ersten Moment an tief Luft. Anders als bei den bisherigen Filmen weiß man nicht, was einen erwartet, wohin die Reise gehen wird, was man entdecken und erleben kann. Die Filme zauberten eine Welt, wie man sie noch nie gesehen hatte. Die Serie zaubert eine tatsächlich neue Welt. Und doch waren die Showrunner zumindest bei den ersten beiden Folgen, die der Presse gezeigt wurden, tatsächlich in einem Kino, immer auch so klug, die nötigen Wiedererkennungsmerkmale einzubauen: Die Elben Galadriel und Elrond, wenngleich jünger und abenteuerlustiger, sind Hauptfiguren eines der Handlungsstränge, bekannte Schauplätze der Filme erstrahlen aufs Neue, die naturverbundenen Haarfüße, die im Mittelpunkt eines weiteren Strangs stehen, sind unverkennbar Vorfahren der Hobbits, und über allem ragen Morgoth und Sauron als ewige, die Welt verfinsternde Bedrohung.

Die mit Abstand beste Entscheidung war es jedoch, diese ersten beiden Folgen in die Hände eines Filmemachers von Format zu legen (bevor Wayne Yip und Charlotte Brändström in den übrigen Episoden das Ruder übernehmen): J.A. Bayona ist ein formvollendeter Stilist und kluger Geschichtenerzähler mit einem Auge für imposante Kompositionen und einer Liebe für die kleinen Details. Wie Peter Jackson kommt er vom Horrorfilm, sein Mentor war Guillermo Del Toro, der ursprünglich als Regisseur für die "Hobbit"-Filme vorgesehen war. Der richtige Mann also? Das lässt sich gleich nach den ersten fünf Minuten mit Ja beantworten, wieder so eine Exposition wie in den Filmen, die klotzt mit Donnerhall. Bayona denkt groß. Und Amazon gibt ihm das nötige Kleingeld, dass das Ergebnis dann auch nicht klein aussieht. Klug werden die Welten und Figuren eingeführt, die Kämpferin Galadriel und der Stratege Elrond im Elbenreich, der geschmeidige Elbensoldat Arondir in einem entlegenen Außenposten, der sich zu der Menschenfrau Bronwyn hingezogen fühlt, die drolligen Haarfüße Nori und Poppy, die auf einen geheimnisvollen Fremden treffen, der buchstäblich vom Himmel fällt und vielleicht Sauron ist, vielleicht auch nicht. Immer weiter faltet sich die Mittelerde der Serie auf, die eine bunte, eine diverse Mittelerde ist, angefüllt mit allen Hautfarben, was vielleicht nicht den ihrer Entstehungszeit verhafteten Vorlagen Tolkiens, aber durchaus dem epischen Ansatz der Erzählung entspricht. Nach zwei Folgen weiß man, dass hier Seriengeschichte geschrieben wird, wie zuvor Peter Jackson Filmgeschichte geschrieben hat. Die einzigen Verlierer sind die Kinos. Einen solchen Blockbuster hätten sie in diesem Herbst gut brauchen können.

Thomas Schultze