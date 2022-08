Kaufcharts: Ein neuer Spitzenreiter

Nachdem es in der vorangegangenen Woche bei den Neuzugängen eine Blockbuster-Pause gegeben hatte, hat ein Universal-Titel die Verhältnisse wieder zurecht gerückt: Die neue Nummer eins lautet "Jurassic World: Ein neues Zeitalter". Der Film, der weltweit fast eine Mrd. Dollar (um genau zu sein: 990,5 Mrd. Dollar) an den Kinokassen eingespielt hat, macht auch im physischen Kaufhandel Umsatz. In den Blu-ray-Charts belegt "Jurassic World" sogar mit zwei verschiedenen Produktfassungen Rang eins und zwei. Vorwochenspitzenreiter "Uncharted" fällt auf Position drei zurück. Außer "Jurassic World" konnte kein weiterer Titel in die Top-10 einsteigen. Erst auf Platz zwölf zeigt sich mit der Anime-Serie "Arifureta" (Season 2, Vol. 1) der nächste Neuzugang.

Auch im DVD-Ranking ging Rang eins an "Jurassic World: Ein neues Zeitalter". Danach folgen "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" und "Sonic the Hedgehog 2". Platz zehn geht an den Neueinsteiger "Nord bei Nordwest" (Volume 6).

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf