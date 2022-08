RBB kippt Bonussystem

Der Verwaltungsrat hat die Abschaffung des umstrittenen Boonussystems in die Wege geleitet. Gleichzeitig zieht sich die Suche nach einem Interimsintendanten noch. Zudem wurden Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Tochter rbb media nicht entlastet.

Der RBB bereitet dem umstrittenen Bonussystem für Führungskräfte ein Ende. Auf seiner gestrigen Sitzung hat der Verwaltungsrat des Senders die Abschaffung beschlossen, wie die Gremiumsvorsitzende Dorette König der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. In künftigen Verträgen sollen keine variablen Vergütungen mehr vereinbart werden. Bei den bestehenden Verträgen werde man bilateral mit den RBB-Mitarbeitern in die Verhandlung gehen, so König.

Derweil kann die Wahl eines Interimsintendanten nicht wie geplant am heutigen Abend stattfinden. "Wir brauchen noch einige Tage Zeit in der Findungskommission, um uns noch einige Kandidaten anzusehen", nannte der Rundfunkratsvorsitzender Dieter Pienkny als Grund. . nun, dass sein Gremium am Mittwoch nicht zusammenkommen werde. Einen genauen Zeitplan nannte Pienkny nicht.

Das RBB-Rechecheteam berichtet wiederum, dass der in Stellvertretung amtierende Intendant Jan Schulte-Kellinghaus der Führung und dem Aufsichtsrat der Werbetochter RBB Media die Entlastung verweigert habe. Außerdem wurde eine der fristlos gekündigten Intendantin Patricia Schlesinger nahestehende Geschäftsführerin abberufen. Auf der Gesellschafterversammlung sollten ursprünglich die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 entlastet werden, außerdem der Jahresabschluss 2021 festgestellt werden. Zum Aufsichtsrat der RBB Media gehört auch Hagen Brandstäter, der krank geschriebene Intendant, den Schulte-Kellinghaus derzeit vertritt. Vorsitzender war bis vor kurzem Wolf-Dieter Wolf, der bis zu seinem im Zuge des Schlesinger-Schlamassels erfolgten Rückzug auch Vorsitzender des RBB-Verwaltungsrats war. Durch die fehlende Entlastung könnten Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats von RBB Media, sollten sie in der Vergangenheit ihre Pflichten verletzt haben, auch weiterhin für mögliche Schäden haftbar gemacht werden. Nach Informationen des Rechercheteams soll abgewartet werden, was die Untersuchung der vom RBB beauftragten Kanzlei Lutz Abel bezüglich möglicher Compliance-Verstöße beim RBB zutage fördert.