Netflix-Wochencharts: "Kleo" startet durch

Kleo", die neue Serie des Autoren- und Showrunnertrios HaRiBo mit Jella Haase in der Titelrolle als Ex-DDR-Spionin übernahm in seiner zweiten Woche Rang eins in den Netflix-Serien-Top-Ten in Deutschland vor "The Sandman" in seiner vierten Woche und der Mystery-Miniserie Echoes" mit Michelle Monaghan in einer Doppelrolle als Zwillingsschwestern in seiner ersten Woche. "Kleo" war vergangene Woche auf Platz sieben gestartet. Neu eingestiegen ist neben "Echoes" auf Platz fünf die elfte Staffel von "The Walking Dead" und das Debüt des mexikanischen Dramas um Feuerwehrleute "High Heat" auf neun.

Im weltweiten Listing der internationalen Serien startet die von Zeitsprung produzierte "Kleo" auf Rang vier mit 21,6 Mio. Stunden. Als Spitzenreiter fungiert weiterhin das aktuelle koreanische Serienphänomen nach Squid Game", "Extraordinary Attorney Woo", der in seiner bereits achten Woche 53,9 Mio. Stunden gesehen wurde. Auf zwei steht "High Heat". Einziger Neuzugang in der Top Ten neben "Kleo" ist die koreanische Romanze "Young Lady and Gentleman" mit 8,8 Mio. Stunden auf Rang acht.

Im weltweiten Ranking der englischsprachigen Serien hat "Echoes" die Führung übernommen mit 68,5 Mio. gesichteten Stunden vor "The Sandman" mit 53,8 Mio. Stunden. Deutlich weniger Stunden kann die dritte Staffel von "Never Have I Ever" vorweisen. Sie steht bei 25,6 Mio. vor den beiden Dauerbrennern "Stranger Things 4" (in der 14. Woche) und "Manifest" (in der 17. Woche). Neu eingestiegen sind das Spinoff "Selling the OC" auf Rang sechs, "Partner Track" auf sieben und "Glow Up 4" auf Platz zehn, das 14,3 Mio. Stunden gesehen wurde.

Die Komödie Me Time" mit Kevin Hart und Mark Wahlberg wurde an ihren ersten drei Tagen 59,2 Mio. Stunden gesehen und ist damit die neue Nummer eins in der Netflix-Filme-Top-Ten. In den Top Ten der nichtenglischsprachigen Filme hat der dänische Thriller mit Dar Salim und Sonja Richter, "Loving Adults", in seiner ersten Woche neu die Spitze übernommen. Er wurde rund 17,5 Mio. Stunden angesehen. Der deutsche Horrorthriller Blood Red Sky" ist nach 15 Wochen in den Top Ten noch auf Platz sieben vertreten und wurde 2,9 Mio. Stunden gesehen.

