"Triangle of Sadness"-Star mit 32 Jahren verstorben

Charlbi Dean, die zum Cast von Ruben Östlunds Cannes-Gewinner Triangle of Sadness" gehört, ist mit nur 32 Jahren verstorben. Der Tod der Südafrikanerin, die ihre Karriere als Model begann, ist laut Medienberichten durch eine plötzlich auftretende Krankheit erfolgt. Dean hielt sich in New York City auf. Vor "Triangle of Sadness" sah man sie in einer wiederkehrenden Rolle in der Serie "Black Lightning". In "Triangle of Sadness" spielt Dean das Model Yaya, die zur elitären Gruppe einer Luxus-Kreuzfahrt gehört, die katastrophal endet und die Überlebenden auf einer einsamen Insel stranden lässt.