Kinocharts Frankreich: Erfolgssuche

Das zweite Sequel zur spanischen Animationsabenteuerkomödie Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel" konnte wie in der Heimat auch in Frankreich Platz eins der Charts erobern. 144.515 Zuschauer reichten ihm dafür, um Bullet Train", der in der Vorwoche an die Spitze der Charts zurückgekehrt war, in seiner vierten Woche auf die zwei zu verweisen. Der Actionthriller kam auf 134.121 Zuschauer und nahm gesamt die Eine-Mio.-Besucher-Marke. In Spanien dominierte "Tad Stones 3" die Konkurrenz nach Belieben, spielte mit 2,2 Mio. Euro gut vier mal so viel wie das auf zwei neu angelaufene Sequel nach Bestsellerreihe After Forever". In Deutschland musste sich "Tad Stones 3" mit Rang 19 nach Besuchern und Rang 21 nach Umsatz begnügen.

Les volets verts" von Regisseur Jean Becker nach einem Roman von Georges Simenon mit Gerard Depardieu in der Rolle eines Schauspielstars schaffte es als zweitbester Neuling mit 107.079 Besuchern noch in die Top drei. Auf den Fersen ist dem Drama die Komödie von und mit Franck Dubosc, Die Rumba-Therapie", die mit 101.153 Kinogängern an den Start ging und als letzter Titel ein sechsstelliges Besucherergebnis schrieb.

Idris Elba ist der Star zweier weiterer Neuzugänge. Mit dem Survivalthriller Beast - Jäger ohne Gnade" landete er auf Rang sechs. 88.694 Besucher lösten Tickets. Mit Three Thousand Years of Longing" startete er auf Platz neun.

Neu in die Top 15 stieg außerdem Horrorneuzugang "The Invitation - Bis dass der Tod uns scheidet" ein. Mit 50.654 Besuchern debütierte er auf Platz 14.

Mit 1,2 Mio. Besuchern aus den Titeln der Top 15 war es ein sehr schwaches Wochenende.

