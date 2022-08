Kinocharts Deutschland KW 34 sind online

"After Forever" übernahm mit 155.680 Zuschauern und dem besten Locationschnitt des Wochenendes neu Platz eins der Charts und verweist das in mehr Locations angelaufene Komödiensequel "Die Känguru-Verschwörung" auf die Zwei. Alle Zahlen des Kinowochenendes finden Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

After Forever" übernahm mit 155.680 Zuschauern (gesamt 203.350) und dem besten Locationschnitt des Wochenendes neu Platz eins der Charts und verweist das in mehr Locations angelaufene Komödiensequel Die Känguru-Verschwörung" auf die Zwei. Für das lösten 106.418 (und gesamt 130.196) Kinogänger Tickets. Auf die drei fiel der Spitzenreiter der vergangenen Wochen Guglhupfgeschwader", der eine nurmehr fünfstellige Besucherzahl schrieb, aber mit genau 1.005.325 Besuchern als schnellster Film der Eberhofer-Reihe die Eine-Mio.-Besucher-Marke knackte.

Nach Besuchern gerechnet - es waren 15.709 - war "Beast - Jäger ohne Gnade" der drittbeste Start auf Rang 15, nach Umsatz gerechnet war es die neueste Konzertübertragung von Andre Rieux André Rieu - Happy Days Are Here Again! (Maastricht-Konzert 2022)". Sie spielte auf Rang 14 mit 9.328 Besuchern 168167 Euro ein.

Kinocharts Deutschland (Besucher)

Kinocharts Deutschland (Umsatz)