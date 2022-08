Arthouse-Kinocharts: "Die Känguru-Verschwörung" auf Platz eins

Bei den Arthouse-Kinocharts finden sich zwei Neueinsteiger in den Top ten. Die Känguru-Verschwörung" von Marc-Uwe Kling holte sich Gold, Märzengrund" von Adrian Goiginger landete auf Platz sieben. Die letztwöchige Top 5 wurde um jeweils einen Platz nach unten geschoben, sprich Der Gesang der Flusskrebse" rutschte auf Platz zwei, Monsieur Claude und sein großes Fest" belegt Rang drei, Nope" und Meine Stunden mit Leo" folgen auf der Vier bzw. Fünf und die letztwöchige Nummer Fünf, "Elvis", liegt logischerweise nun auf Platz sechs.

Die Arthouse-Charts der KW 34:

1 (NEU) "Die Känguru-Verschwörung", 1. Woche

2 (1) "Der Gesang der Flusskrebse", 2. Woche

3 (2) "Monsieur Claude und sein großes Fest", 6. Woche

4 (3) "Nope", 3. Woche

5 (4) "Meine Stunden mit Leo", 7. Woche

6 (5) "Elvis", 10. Woche

7 (NEU) "Märzengrund", 1. Woche

8 (6) Alcarràs - Die letzte Ernte", 3. Woche

9 (7) Nicht ganz koscher", 4. Woche

10 (9) Everything Everywhere All at Once", 18. Woche

Die Arthouse-Kinocharts werden erstellt von Comscore und der AG Kino-Gilde und bilden die Hitliste der Filme nach Besucherzahlen in den Mitgliedskinos des Verbands ab.