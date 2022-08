Tim van Dyk verlässt Warner Bros. Discovery

Tim van Dyk, der viele Jahre den Posten des Senior Vice President Marketing, Date & Consumer Products bei Warner Bros in Hamburg inne hatte, verlässt das Unternehmen im besten Einvernehmen, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Zu seinem Abschied sagt van Dyk: "Ich bin sehr dankbar für die spannenden Erfahrungen, Begegnungen und Projekte in den letzten 15 Jahren. Wir waren in vielem Pioniere und das erfolgreichste Studio. Sei es in der Gestaltung des Digitalvertriebs der ersten Stunde oder im Aufbau eines effektiven Marketings, bei welchem wir schon früh die Nutzung von Daten in den Mittelpunkt gestellt haben. Dabei konnte ich mit meinem erstklassigen Team mehr als 500 Kampagnen entwickeln und Erfolge mit 'Harry Potter', 'Der Hobbit', 'The Batman', 'Joker', 'Dune' oder Serien wie 'Game of Thrones' und 'Big Bang Theory' feiern. Von der Kinoleinwand über Home Entertainment ins TV oder Streaming, verbunden mit spannenden Lizenzpartnerschaften aus dem Markenbereich. Das war für mich immer eine spannende und erfolgreiche Wertschöpfungskette. Die Branche erfindet sich gerade neu. Nun ist für mich ein guter Zeitpunkt für interessante Aufgaben und innovative, spannende Tätigkeitsfelder", so van Dyk.

Hannes Heyelmann, General Manager Warner Bros. Discovery GSA, fügt hinzu: "Während seiner langjährigen Tätigkeit hat Tim van Dyk einen maßgeblichen Beitrag für den Erfolg und das Wachstum von Warner Bros. Discovery geleistet. Mit ihm verlässt eine Führungskraft das Unternehmen, welches nicht nur intern angesehen ist, sondern sich auch in der Branche einen Namen gemacht hat. Sein strategisches Verständnis in der Nutzung von Daten und sein Fokus auf das digitale Marketing waren besondere Leistungen für das Unternehmen. Wir danken Tim van Dyk für sein loyales Engagement und seinen Enthusiasmus für unser Unternehmen und wünschen ihm beruflich und persönlich alles Gute."

Tim van Dyk verantwortete als SVP Marketing, Data & Consumer Products sämtliche Marketingaktivitäten, PR, Social Media & Influencer Relations für Filme, Serien und Games und war Mitglied des Senior Managements. Er war für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz verantwortlich. In den letzten Jahren hat van Dyk erfolgreiche Integrations- und Transformationsprozesse geleitet und das Marketing stark auf Consumer Insights und Performance Marketing ausgerichtet. Ebenso fand unter seiner Verantwortung der Aufbau des Franchise Marketings statt, welches hauseigene Marken wie die Wizarding World ("Harry Potter", "Fantastic Beasts"), DC Comics ("Batman", "Superman", "Wonder Woman"), "Game of Thrones" sowie den Looney Tunes ("Tom&Jerry") für den Konsumenten bewirbt und Kooperationsmöglichkeiten mit Partnern entwickelt. Bevor er 2013 die Leitung des Marketings übernahm, war van Dyk seit 2007 für den Ausbau des Digitalgeschäfts mit Vertriebspartnern für GSA und Eastern Europe verantwortlich.