DFP-Nominierungen: Streamer-Dreamer

Die bereits vor einem Jahr praktizierte Öffnung für Streamer zum Deutschen Fernsehpreis macht sich bei den diesjährigen Nominierungen besonders bemerkbar. Netflix bringt es mit drei Programmen auf acht Nominierungen, Magenta TV mit drei Nominierungen und Amazon mit einer - dazu fünfmal Sky, einmal Warner TV (im Verbund mit Magenta) machen deutlich, dass die Dominanz des Free TV nicht mehr so groß ist wie in der Vergangenheit. RTL Deutschland kommt nicht zuletzt dank der Aktivitäten von RTL+ auf 14 Nominierungen. Für ZDF und ARD bleibt mit 25 bzw. 24 Nominierungen dennoch genügend Entfaltungraum.

Mit jeweils fünf Nennungen führen die Sky-Serie "Der Pass" (mit der zweiten Staffel!) und die Netflix-Miniserie The Billion Dollar Code" die Nominierungsliste an, gefolgt vom ZDF-Historiendrama "Die Wannseekonferenz" mit vier Nennunge. Auf drei Nominierungen bringen es das WDR-Drama "Ein Leben lang" (als Underdog bei den TV-Filmen), der ARD- Mediatheks-Abräumer Schneller als die Angst", die Magenta/Warner-Kooperation Oh Hell" und die RTL+-Neuinterpretation des Kujau-Skandals, Faking Hitler" sowie aus dem Unterhatungssegment der ProSieben-Coup "Wer stiehlt mir die Show?" und bei den Informationsprogrammen die Aufsehen erregende Doku "Kevin Kühnert und die SPD".

Interessant fällt auch der Blick auf die Produktionshäuser aus. Constantin Television bringt es mit drei Produktionen ("Die Wannseekonferenz", Der Palast" und Eldorado KaDeWe" im Verbund mit der UFA) auf acht Nominierungen, hinzu kommen zwei Fiction-Nominierungen für die Tochter Moovie und dank des Amazon-Hits LOL" eine weitere für Constantin Entertainment. UFA Fiction bringt es mit "Faking Hitler" und "Eldorado KaDeWe" auf fünf Nominierungen, die Unterhaltungs-Schwester UFA Show & Factual mit "Viva La Diva" auf zwei weitere. Fünf Nominierungen schafften außerdem dank ihrer Spitzenreiter-Programme auch die Verbindung aus Kundschafter Film und Sunny Side Up (The Billion Dollar Code) und W&B Television ("Der Pass"). Bemerkenswertes gelang auch der btf: In der Fiction leer ausgegangen, schafften die Kreativköpfe aus Köln mit drei verschiedenen Programmen ("Mai Think X", "Shiny Flakes" und "Die Caroline Kebekus Show") vier Nominierungen verteilt auf die Bereiche Information und Unterhaltung. Eine Vielseitigkeit, die ihresgleichen sucht.

"Die Programmarbeit scheint insgesamt mutiger, vielfältiger und gegenwärtiger zu werden. Der zunehmende Verlust an linearer Nutzung insbesondere bei den jüngeren Zielgruppen führt auch bei den etablierten Sendern zur Suche nach jungen 'spontanen' Formaten. Insgesamt zeigt sich auch in der Mitte des Fernsehens mehr Mut zum Experimentieren, der wachsende Wettbewerb beschert dem Publikum neue Ideen und frische Gesichter in allen Programmfeldern", erläutert der Juryvorsitzende Wolf Bauer. "Wir leben in herausfordernden Zeiten, die uns ein neues Denken und Handeln abverlangen, und dies spiegelt sich ohne Frage auch im Fernsehschaffen wider."

ALLE NOMINIERTEN IM ÜBERBLICK

FIKTION

Bester Fernsehfilm

"Die Wannseekonferenz" (ZDF/Constantin Television)

Produktion: Reinhold Elschot, Friederich Oetker, Oliver Berben

Regie: Matti Geschonneck

Buch: Magnus Vattrodt, Paul Mommertz

Cast: Philipp Hochmair, Johannes Allmayer

Redaktion: Frank Zervos, Stefanie von Heydwolff

"Ein Leben lang" (ARD, WDR / Flare Film)

Produktion: Gabriele Simon, Martin Heisler

Regie: Till Endemann

Buch: Paul Salisbury

Cast: Corinna Kirchhoff, Henry Hübchen

Redaktion: Götz Bolten

"Das weiße Schweigen" (RTL+/ Nordfilm, Letterbox)

Produktion: Kerstin Ramcke

Regie: Esther Gronenborn

Buch: Esther Gronenborn, Sönke Lars Neuwöhner

Cast: Julia Jentsch, Kostja Ullmann

Redaktion: Nico Grein

Bester Mehrteiler

"The Billion Dollar Code" (Netflix/Kundschafter Film, Sunny Side Up)

Produktion: Andreas Banz

Regie: Robert Thalheim

Buch: Oliver Ziegenbalg, Robert Thalheim

Cast: Mark Waschke, Misel Maticevic, Leonard Scheicher, Marius Ahrendt, Lavinia Wilson

"Der Palast" (ZDF/Constantin Television)

Produktion: Oliver Berben, Kathrin Bullemer, Rüdiger Böss

Regie: Uli Edel

Buch: Rodica Doehnert

Cast: Svenja Jung, Anja Kling, Heino Ferch

Redaktion: Frank Zervos, Matthias Pfeifer, Ronja Reitzig

"Schneller als die Angst" (ARD, Degeto, MDR / Rowboat)

Produktion: Sam Davis, Kim Fatheuer

Regie: Florian Baxmeyer

Buch: Klaus Arriens, Thomas Wilke

Cast: Friederike Becht, Felix Klare, Christoph Letkowski, Andreas Döhler

Redaktion: Christoph Pellander, Barbara Süßmann, Jana Brandt, Adrian Paul

Beste Drama-Serie

"Faking Hitler" (RTL+ / UFA Fiction)

Produktion: Tommy Wosch, Markus Brunnemann

Regie: Wolfgang Groos, Tobi Baumann

Buch: Tommy Wosch

Cast: Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger, Sinje Irslinger, Daniel Donskoy

Redaktion: Frauke Neeb, Hauke Bartel, Brigitte Kohnert, Manuel Schlegel

"Der Pass" (Sky / Wiedemann & Berg Television, Epo Film)

Produktion: Max Wiedemann, Quirin Berg

Regie: Philipp Stennert, Cyrill Boss

Buch: Cyrill Boss, Philipp Stennert, Mike Majzen

Cast: Julia Jentsch, Nicholas Ofczarek

Redaktion: Quirin Schmidt

"Becoming Charlie" (ZDF/U5 Filmproduktion)

Produktion: Katrin Haase, Oliver Arnold

Regie: Kerstin Polte, Greta Benkelmann

Buch: Lion H. Lau

Cast: Lea Drinda, Bärbel Schwarz, Katja Bürkle

Redaktion: Beate Bramstedt

Beste Comedy-Serie

"Oh Hell" (Magenta, Warner TV / good friends)

Produktion: Moritz von der Groeben

Regie: Simon Ostermann, Lisa Miller

Buch: Johannes Boss

Cast: Mala Emde, Edin Hasanovic

Redaktion: Claudia Bach, Christian Honeck, Kristina Peter

"Doppelhaushälfte" (ZDF/ StickUp Film)

Produktion: Dennis Schanz, Luis Singer

Regie: Dennis Schanz, Christoph Mushayija Rath, Barbara Kronenberg, Florian Dietrich

Buch: Dennis Schanz, Christoph Mushayija Rath

Cast: Milan Peschel, Maryam Zaree, Benito Bause Minh-Khai Phan-Ti

Redaktion: Lucia Haslauer, Carina Bernd

"Deadlines" (ZDFneo / Turbokultur)

Produktion: Martin Danisch, David Hadda

Regie: Barbara Ott, Arabella Bartsch

Buch: Johannes Boss, Nora Gantenbrink

Cast: Jasmin Shakeri, Llewellyn Reichman, Salka Weber, Sarah Bauerett

Redaktion: Jörg Schneider

Beste Schauspielerin

Mala Emde für "Oh Hell"

Friederike Becht für "Schneller als die Angst"

Lea Drinda für "Becoming Charlie"

Corinna Kirchhoff für "Ein Leben lang"

Julia Jentsch für "Das weiße Schweigen"

Bester Schauspieler

Moritz Bleibtreu für "Faking Hitler"

Philipp Hochmair für "Die Wannseekonferenz"

Misel Maticevic für "The Billion Dollar Code"

Nicholas Ofczarek für "Der Pass"

Sebastian Koch für Euer Ehren" (ARD, Degeto, ORF / SquareOne, Mona Film)

Beste Regie

Matti Geschonneck für "Die Wannseekonferenz"

Cyrill Boss, Philipp Stennert für "Der Pass"

Barbara Ott, Arabella Bartsch für "Deadlines"

Bestes Buch

Oliver Ziegenbalg, Robert Thalheim für "The Billion Dollar Code"

Johannes Boss für "Oh Hell"

Magnus Vattrodt, Paul Mommertz für "Die Wannseekonferenz"

Beste Kamera

Pascal Schmit für Die Heimsuchung" (ARD, Degeto / Moovie)

Philip Peschlow für "Der Pass"

Henner Besuch für "The Billion Dollar Code"

Bester Schnitt

Friederike Weymar für "Schneller als die Angst"

Andreas Baltschun, Lucas Seeberger für "Der Pass"

Mona Bräuer für Ferdinand von Schirach - Glauben" (RTL+, Vox / Moovie)

Beste Musik

Raffael Seyfried für "Ein Leben lang"

Helmut Zerlett, Robert Matt für "Faking Hitler"

Inga Humpe, Tommi Eckart, Matthias Petsche für "Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit" (ARD, Degeto, RBB / Constantin Television, UFA Fiction)

Beste Ausstattung

Petra Albert (Szenenbild) für "Eldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit"

Myrna Drews (Szenenbild), Ingken Benesch (Kostüm) für "The Billion Dollar Code"

Jerome Latour (Szenenbild) für "Der Palast"

INFORMATION

Beste Information

Kulturzeit (3sat, ZDF, ORF, SRF, ARD)

Moderation: Cécile Schortmann (ARD), Vivian Perkovic (ZDF)

Redaktion: Anja Fix (ZDF)

Maischberger (ARD, WDR / Vincent productions)

Moderatorin: Sandra Maischberger

Produktion: Jakob Menge

Redaktion: Elke Maar (WDR)

Tagesthemen (ARD-aktuell, NDR)

Moderation: Caren Miosga, Ingo Zamperoni, Aline Abboud

Für die Chefredaktion: Marcus Bornheim, Helge Fuhst

Beste persönliche Leistung Information

Katrin Eigendorf für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (ZDF)

Kavita Scharma für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (RTL, N-tv)

Steffen Schwarzkopf für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (Welt)

Bestes Infotainment

Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Robert Habeck /Karl Lauterbach (ARD, WDR / beckground TV)

Autoren: Markus Feldenkirchen, Ulrich Bentele

Produzent: Marcus Foag

Redaktion: Udo Grätz

MaiThink X (ZDFneo / btf GmbH)

Moderation: Mai Thi Nguyen-Kim

Produktion: Philipp Käßbohrer, Matthias Murmann

Redaktion: Johannes Geiger

Tracks East (Arte, ZDF /Kobalt)

Autor:innen: Dawid Romanowski, Mitya Churikov, Vladlena Savenkova, Julia Boxler, Elena Barysheva

Produktion: Tita von Hardenberg

Redaktion: Tobias Cassau

Beste Doku / Reportage

Der Ausbruch - War die Pandemie vermeidbar? (ZDF / Broadview TV)

Autor: Michael Wech

Produktion: Leopold Hoesch

Redaktion: Stefan Mausbach

Gladbeck (Netflix / Film Five)

Autor/Regisseur: Volker Heise

Produktion: Yan Schoenefeld

Die Nacht, als die Flut kam - Protokoll einer Klimakatastrophe (Arte, ZDF /taglicht)

Autor: Matthias Fuchs

Produktion: Bernd Wilting

Redaktion: Susanne Mertens

Team Wallraff - Reporter undercover: Jetzt erst recht! (RTL /RTL News)

Autor:innen: Sabine Greul, Daniel Weigand, Jana Plener, Harald Harrer, Maximilian Wilhelm, Günter Wallraff

Produktion: Michael Wulf

Redaktion: Manuel Heckmair, David Walden

Wie Gott uns schuf - Coming-out in der katholischen Kirche (ARD, RBB, SWR, NDR / Eyeopening Media)

Autor:innen: Hajo Seppelt, Katharina Kühn, Marc Rosenthal, Peter Wozny

Produktion: Ulf Ullrich

Redaktion: Ute Beutler

Bester Doku-Mehrteiler / Serie

Kevin Kühnert und die SPD (NDR)

Autor:innen: Katharina Schiele, Lucas Stratmann

Redaktion: Timo Großpietsch

MSV - Mein Herz schlägt nu'ma hier (RTL+ / RTL Studios)

Autoren: Michael Niermann, Jörg Levsen nach einer Idee von Joachim Llambi, Markus Bockelkamp

Produktion: Thomas Goseberg

Redaktion: Alex Mueller

ZDFzoom: Digital Empire (ZDF / finally)

Autor:innen: Edith Löhle, Anna Loll, Lena Nagel, Carina Parke, Gregor Schmalzried

Produktion: Marcel Meyer

Redaktion: Markus Wenniges

Beste Kamera Information / Doku

Nicolai Mehring für "Shiny_Flakes - The Teenage Drug Lord" (Netflix / btf FmbH)

Katharina Schiele, Lucas Stratmann für "Kevin Kühnert und die SPD"

Christian von Brockhausen, Willem Konrad für "Soldaten" (NDR)

Bester Schnitt Information / Dokumentation

Janine Dauterich für Gladbeck"

André Hammesfahr für "Der Ausbruch - War die Pandemie vermeidbar?"

Andreas von Huene, Yütte Reischmann für "Kevin Kühnert und die SPD"

Beste Sportsendung

ranNFL, ranFootball (ProSieben / Seven.One Sports)

Moderatoren/Experten: Patrick Esume, Christoph Icke" Dommisch, Jan Stecker, Björn Werner, Max Zielke

Redaktion: Alexander Rösner

Paralympics Tokio / Peking (ARD, NDR, BR, ZDF)

Moderation: Michael Antwerpes, Stephanie Müller-Spirra, Yorck Polus, Katrin Müller-Hohenstein

Experten: Kirsten Bruhn, Heinrich Popow, Anna Schaffelhuber, Matthias Berg

Teamchefs: Carsten Flügel, Steffen Lunkenheimer, Daniel Wever

UEFA Europa League Finale (RTL)

Moderator:innen: Laura Papendiek, Karl-Heinz Riedle

Kommentar: Marco Hagemann, Steffen Freund

Ressortleiter Sport: Andreas von Thien

UNTERHALTUNG

Beste Unterhaltung Show

Die Giovanni Zarrella Show (ZDF/Bavaria Entertainment)

Moderation: Giovanni Zarrella

Produktion: Alessandro Nasini

Redaktion: Nadine Kerstan

Viva la Diva (RTL / UFA Show&Factual)

Moderation: Tim Mälzer

Produktion: Ute Biernat

Redaktion: Anja Schierl

Wer stiehlt mir die Show? (ProSieben / Florida Entertainment)

Moderation: Joko Winterscheidt, Anke Engelke, Bastian Pastewka

Produktion: Thomas Schmitt

Redaktion: Stephan Hahn

Beste Unterhaltung Reality

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! (RTL/ ITV Studios Germany)

Moderation: Sonja Zietlow, Daniel Hartwich

Produktion: Christiane Ruff

Redaktion: Carolin Kaletta

Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand (RTLzwei / Banijay Productions Germany)

Moderation: Cathy Hummels

Produktion: Katrin Heller

Redaktion: Tanja Wilhelm

Stadt + Land = Liebe (SWR/sagamedia)

Moderation: Collien Ulmen-Fernandes

Produktion: Iris Bettray

Redaktion: Philipp Bitterling

Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung

Sebastian Pufpaff für TV total" (ProSieben / Raab TV, Brainpool, Banijay)

Collien Ulmen-Fernandes für "Stadt + Land = Liebe"

Giovanni Zarrella für "Die Giovanni Zarrella Show"

Bestes Factual Entertainment

Dont't stop the music / Dont't stop the music Kids (ZDF, Kika / RedSeven Entertainment)

Moderation: Bülent Ceylan

Produktion: Anna-Lena Zwez

Redaktion: Thorsten Haas

Herr Raue reist! So schmeckt die Welt (MagentaTV / Lodge of Levity)

Moderation: Tim Raue

Produktion: Jens Bujar

Redaktion: Dorothea Jacob

Kitchen Impossible (Vox / Endemol Shine Germany)

Moderation: Tim Mälzer

Produktion: Sven Steffensmeier

Redaktion: Thomas Wißmann

Beste Comedy / Late Night

Die Carolin Kebekus Show (ARD, WDR / btf, Unterhaltungsflotte)

Moderation/Host: Carolin Kebekus

Produktion: Philipp Käßbohrer, Matthias Murmann, Constanze Weihrauch

Redaktion: Leona Frommelt

LOL - Last One Laughing (Prime Video / Constantin Entertainment)

Moderation/Host:Michael Bully Herbig

Produktion: Otto Steiner

Redaktion: Philipp Knieper

ZDF Magazin Royale (ZDF / Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld mit Gruppe5

Moderation/Host: Jan Böhmermann

Produktion: Alexander Hesse

Redaktion: Karolina Salamon

Beste Regie Unterhaltung

Andrea Achterberg für The Taste" (Sat.1 / Redseven Entertainment)

Jörg Imholz für "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand"

Johannes Spiecker für "Wer stiehlt mir die Show?"

Bestes Buch Unterhaltung

Sarah Bosetti für "Bosetti will reden!" (ZDF-Mediathek) und "Bosetti die Erste - Julius Fischer ist auch dabei" (MDR)

Markus Hennig, Hannah Herbst, Nora Nagel, Jan Böhmermann für "ZDF Magazin Royale"

Claudius Pläging (Headautor, Creative Producer), Carolin Kebekus, Max Bierhals, Jana Fischer, Giulia Becker für "Die Carolin Kebekus Show"

Beste Ausstatttung Unterhaltung

Bode Brodmüller (Set Design), Nils Bieda, Max Zahl (Requisite) für "Wer stiehlt mir die Show?"

Envy Peru (Boris Itzkovich Escobar, Make-up), Bambi Mercury (Tim Knaak, Kostüm) für "Viva la Diva"

Bas van der Poel, Oliver Fuchs (Set Design) für "99 - Eine:r schlägt sie alle!" (Sat.1 / Fabiola)