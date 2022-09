7 Fragen an... UFA-Produzentin Katharina Rietz

Die UFA-Produzentin Katharina Rietz zeichnet für "SOKO Leipzig" verantwortlich, deren 23. Staffel ab 9. September im ZDF zu sehen ist.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Als klassische Quereinsteigerin. Ich habe in Leipzig und Kopenhagen Literatur-, Theater- und Medienwissenschaften mit großer Leidenschaft studiert. Praxisbezug bekam ich durch verschiedene Praktika. Dabei hatte ich großes Glück, denn aus einem Praktikum entwickelte sich noch während meines Studiums ein Jobangebot in einer Filmproduktionsfirma. Mein erstes Projekt war ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser, der mir aber so viel Spaß gemacht hat, dass ich unbedingt weiterschwimmen wollte.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Tatsächlich an diese Anfänge meines Berufslebens. Ich war Mitte 20 und arbeitete mit Menschen zusammen, die alle viel älter und vor allem erfahrener waren. Ich habe das nur wenig zu spüren bekommen und durfte stattdessen sehr respektvolle und schöne Arbeitsbeziehungen erleben. Das hat auch meinen inneren Wertekatalog in Bezug auf Berufliches nachhaltig geprägt.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Der Vertrauensverlust, der dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk droht.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

"Amores Perros" von Iñárrituhat mich damals umgehauen. So wie eigentlich alle weiteren Filme von ihm. Ich weiß noch, dass ich völlig aufgewühlt aus dem Kino kam und fasziniert war, mit welcher Schonungslosigkeit und immensen Zuneigung er seine Figuren erzählt hat. Und wie poetisch und kraftvoll die Geschichten miteinander verwoben waren. Ich bin sehr gespannt auf den diesjährigen Beitrag von ihm.

Was ist Ihr prägendstes TV-Erlebnis?

Ich glaube, das war kurz nach der Wende. Und jetzt nicht lachen ;) Über Wochen habe ich jeden Tag nach der Schule die brasilianische Telenovela "Die Sklavin Isaura" geschaut - wie mir erst später klar wurde, die wohl erfolgreichste Telenovela aller Zeiten. Damals war ich einfach nur gebannt von dieser Vorfreude auf die nächste Folge. Viele Jahre später hatte ich dann mein erstes richtiges Binge-Watching-Erlebnis mit der Serie "Damages", die ich damals noch auf DVD in zwei oder drei Nächten durchgeschaut habe. Und ab diesem Zeitpunkt war ich wohl grundsätzlich verliebt in Serienformate.

Ihre momentane Filmempfehlung?

"Niemand ist bei den Kälbern" von Sabrina Sarabi Ein atmosphärisch betörender Film, der einen in die Gefühlslage einer jungen Frau in einem ostdeutschen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern regelrecht hineinzieht. Saskia Rosendahlspielt umwerfend. Die trotzige Sehnsucht ihrer Rolle Christina, ausbrechen zu wollen aus ihrer zu engen Welt, aber gar nicht zu wissen, wie und wohin, hat etwas sehr Universelles.

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Ich bin froh, dass sich mit der Debatte um den Fachkräftemangel in der Branche etwas bewegt, auch wenn es dazu erstmal einen Notstand brauchte. Wir tun gut daran, neue Ausbildungsformate zu entwickeln, Nachwuchs gezielter mit Programmen zu fördern und auch ehrlich die eigenen Arbeitsbedingungen unter die Lupe zu nehmen. Ein tolles Beispiel für neue Ausbildungsformate ist u.a. die UFA Academy, die wir dieses Jahr ins Leben gerufen haben.