"House of the Dragon"-Fortsetzung geht klar

Der überwältigende Auftakt zum Game of Thrones"-Prequel House of the Dragon" am vergangenen Sonntag/Montag zieht eine zweite Staffel nach sich. Laut Sky Deutschland hat HBO den Zuschlag ganz aktuell offiziell bestätigt. In Deutschland, wo "House of the Dragons" trotz Starts um drei Uhr nachts Sky in die Top 20 der Einschaltquoten hievte, wird auch diese zweite Staffel wird exklusiv bei Sky und dem SVoD-Angebot Wow zu sehen sein. Sky stellt seiner Klientel die erste Staffel auf den verschiedenen Ausspielwegen immer montags mit einer neuen Folge zur Verfügung.