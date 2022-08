VoD-Charts: Knapper Ausgang

Die drei Staffeln und bisher 42 Episoden umfassende Mysterydrama-Serie "Manifest" macht weiter von sich reden. Die eigentlich schon auf dem Abstellgleis stehende NBC-Serie hat auf Netflix weiter großen Zulauf. Laut VOD-Ratings.com kam sie im Berichtzeitraum 19. bis 25. August auf eine Bruttoreichweite von 5,27 Mio. Allerdings war der Kampf um Platz eins hart umkämpft: Für "The Walking Dead" wurden 5,22 Mio. Abrufe ermittelt. "The Sandman" bleibt mit 4,73 Mio. Zugriffen ebenfalls im Rennen. Die beendete Spinoff-Serie "Better Call Saul" lag in den letzten Wochen zwar nie ganz vorne, scheint aber doch über die Zeit stetig ihre Fans zu finden.

VoD-Charts

1. Manifest 5,27 Mio.

2. The Walking Dead 5,22 Mio.

3. The Sandman 4,73 Mio.

4. Stranger Things 3,09 Mio.

5. Better Call Saul 2,70 Mio.

6. The Gray Man 2,15 Mio.

7. The Big Bing Theory 1,82 Mio.

8. Peaky Blinders 1,82 Mio.

9. Grey's Anatomy 1,64 Mio.

10. Family Guy 1,56 Mio.

Quelle: VOD-Ratings.com