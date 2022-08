Land Hessen vergibt "Preis für nachhaltiges Kino"

Dieses Jahr kommen acht hessische Kinos in den Genuss des vom Land Hessen vergebenen "Preises für nachhaltiges Kino". Unterstützung erhalten die ausgewählten Referenzkinos vom Film- und Kinobüro Hessen und der Lust auf besser leben GmbH aus Frankfurt. Bei den Kinos handelt es sich um den Turmpalast Seligenstadt, das Lichtspielhaus Groß-Gerau, das Delphi Filmtheater Weilburg (diese drei Häuser erhalten Unterstützung in Sachen Energieberatung); der Saalbau Heppenheim wird bei der Gestaltung eines nachhaltigen Concessionsbereich beraten, das Caligari Wiesbaden erhält Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Barrierefreiheit, die Kinos Filmforum Höchst und Eschborn K nehmen an einem Workshop zu Nachhaltigkeitsmanagement im Kinoalltag teil und das Cinema Wolfhagen wird bei einer Kommunikationskampagne mit dem Fokus Nachhaltigkeitsengagement beraten.

Bisher konnten 36 Kinos mit Hilfe des Preises und der Beratungen ihren Betrieb nachhaltiger gestalten und mit Best-Practice-Schritten vorangehen. Der Preis wurde im Jahr 2016 das erste Mal vergeben.

"Vielen Kinobetreiberinnen und Kinobetreibern liegt Nachhaltigkeit am Herzen, sie wollen mehr auf ressourcenschonenden Betrieb, innovative Verkehrskonzepte und andere Aspekte der Nachhaltigkeit achten. Dabei benötigen sie Unterstützung", so Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn. "Wir helfen Referenzkinos mit individueller Beratung dabei, ihrem Bewusstsein für ökologische und soziale Themen wirkungsvolle Taten folgen zu lassen. Damit sollen sie auch anderen Kinos neue Möglichkeiten aufzeigen und zur Nachahmung anregen. Die Angebote sind auf die Bedürfnisse der Kinos zugeschnitten und sollen gerade in dieser von Corona und Energieknappheit geprägten, wirtschaftlich schwierigen Zeiten helfen, die Kinos zukunftsfähig aufzustellen."

Erwin Heberling, Leiter des Film- und Kinobüros Hessen, erklärt: "Wir freuen uns besonders darüber, dass in diesem Jahr viele ländliche Traditionskinos dabei sind, die das kulturelle und soziale Leben in ihren Kommunen seit Jahrzehnten prägen. Von Wolfhagen in Nordhessen bis Heppenheim an der Bergstraße: Die beteiligten Kinos erstrecken sich über das ganze Bundesland und machen deutlich, dass Nachhaltigkeit mittlerweile überall in Hessen ein Thema ist."