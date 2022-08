"The Ordinaries" eröffnet Oldenburg

Sophie Linnenbaums Debüt "The Ordinaries", das beim Filmfest München abräumte, eröffnet die 29. Ausgabe des Filmfest Oldenburg am 14. September.

Sophie Linnenbaums Debüt The Ordinaries", das beim Filmfest München mit dem Förderpreis für Produktion und Regie abräumte, eröffnet die 29. Ausgabe den Filmfestival Oldenburg am 14. September. Linnenbaums Film spielt originell mit etlichen Genres, mit Musical, Sozialdrama, Dystopie, und mit Film und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die ihren Platz in der Gesellschaft und die Wahrheit über ihren Vater sucht.

Der Film, den BandenFilm in Koproduktion mit ZDF Kleines Fernsehspiel und Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf produzierte, feierte in Karlowy Vary seine internationale Premiere.

Das auf den unabhängigen Film konzentrierte Filmfest in Oldenburg läuft bis zum 18. September.

Mehr zum Festival