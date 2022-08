Sonntagabend für "GoT"-Fans heilig

SambaTV hat sich noch einmal mit den Zuschauerzahlen für "House of the Dragon" beschäftigt und spricht nun von 4,8 Mio. aktiven Haushalten in den ersten drei Tagen.

Samba TV hat die Zuschauerzahlen für die erste "House of the Dragon"-Folge nachjustiert: Demnach schalteten in den ersten drei Tagen nach Start 4,8 Mio. US-Haushalte auf HBO und HBO Max ein. 2,6 Mio. US-Haushalte hatten die Premierenepisode innerhalb der ersten sechs Stunden verfolgt, also eine Mehrheit von 54 Prozent. Zum Vergleich: Die erste Folge der vierten "Stranger Things"-Staffel hatten in einem dreitätigen Zeitraum 2,9 Mio. Haushalte angesteuert. Die bessere Performance von "House of the Dragon" begründet Samba TV mit der gleichzeitigen Präsenz auf HBO und HBO Max.

Etwas launig erklärte eine Samba TV-Sprecher, dass die Premiere der Fantasyserie bewiesen habe, dass der Sonntagabend für die Fans von "Game of Thrones" immer noch heilig sei, unabhängig davon, ob man das Jahr 2011 oder 2022 schreibe.

Und: "Die positive Resonanz auf die erste Folge hat dazu beigetragen, die Gesamtzuschauerzahl zu steigern."