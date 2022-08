Spekulationen über DC-Verantwortung bei Warner

Es handelt sich zu diesem Zeitpunkt nicht um mehr als Spekulationen, angesichts der Bedeutung des Postens erfahren aber auch diese in den USA höchste Aufmerksamkeit. Bekanntermaßen lässt David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, derzeit nach einem (oder einer) neuen Verantwortlichen für filmische Umsetzungen des DC-Universums suchen - und zwar für Kino wie TV/Streaming gleichermaßen, es geht also um eine Rolle, die im Prinzip jener von Marvel-Mastermind Kevin Feige bei Walt Disney entsprechen würde. Unterstützung bei dieser Suche kommt vor allem vom ehemaligen Warner- und Disney-Executive Alan Horn, der über Jahre eng mit Feige am Aufbau des MCU gearbeitet hatte und von Zaslav als Berater zum neu fusionierten Konzern geholt worden war.

Angeblich soll nun Produzent Dan Lin die besten Aussichten auf die Rolle des DC-Verantwortlichen haben. Zumindest auf dem Papier spricht für ihn, dass er vor etlichen Jahren bereits zum SVP Production bei Warner aufgestiegen war, bevor er das Studio 2007 verließ, um sein eigenes Produktionsunternehmen Rideback zu gründen - und dass Alan Horn einst sein Mentor war.

Mit Rideback produzierte Lin (meist in Koproduktion mit Warner, der Tochter New Line Cinema oder mit Village Roadshow, aber vereinzelt auch mit Walt Disney) Franchises wie die Reihe der "Lego"-Kinofilme, der "Sherlock Holmes"-Adaptionen mit Robert Downey Jr. und Hits wie "Aladdin" oder die beiden Teile von "ES".

Als Verantwortlicher für DC würde Lin potenziell direkt an David Zaslav berichten. Walter Hamada, der aktuell noch das Ruder für die DC-Filme in der Hand hat, wird das Unternehmen aller Voraussicht nach verlassen. Nachdem entschieden worden war, die HBO-Max-Produktion Batgirl" komplett abzuschreiben, soll Hamada Spekulationen in US-Medien zufolge sogar einen sofortigen Ausstieg erwogen haben, sich angeblich aber bereit erklärt haben, wenigstens bis zum Start von Black Adam" an Bord zu bleiben.