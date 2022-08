Einschaltquoten: Dinos als Jungbrunnen fürs ZDF

Statt Alpendrama setzten die Mainzer auf "Jurassic Wolrd" und lagen bei der jüngeren Seherschaft am höchsten in der Gunst. Als Gesamtsieger bewies indes "Nord bei Nordwest" seine enorme Repertoirefähigkeit.

Mit der Krimireihe "Nord bei Nordwest" kann die ARD nichts verkehrt machen. Die Wiederholung der Folge "Der Anschlag" führte gestern zum so was von souveränen Tagessieg mit beeindruckenden 5,29 Mio. Zuschauern und prächtigen 24,2 Prozent Marktanteil. Das Schmuckstück aus der prall gefüllten Krimivitrine lag mit 8,4 Prozent Marktanteil auch bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich über Senderschnitt.

Das ZDF setzte gestern auf dem nicht zuletzt von Bergdoktor" und "Bergrettern" geprägten Prime-Time-Sendeplatz "Jurassic World" mit Chris Pratt als Dinoflüsterer ein und hat offenbar einen Gutteil des Stammpublikums abgeschreckt. Mit 2,87 Mio. Zuschauern (MA: 13,2 Prozent) lagen die Mainzer beim Gesamtpublikum deutlich zurück, und knapp hinter dem Polit-Magazin "Monitor" (2,88 Mio. / 13,7 Prozent).

ABER: Im Gegenzug fanden zahlreiche jüngere Zuschauer zur "alten Tante" und machten sie mit 16,0 Prozent Marktanteil hinter der "Tagesschau" (19,4) zum begehrtesten Prime-Time-Programm der 14- bis 49-Jährigen. Auch in der Reichweite (720.000 vs. 740.000) bot das Action-Spektakel aus dem Jahr 2015 den Nachrichten die Stirn. Sogar der abonnierte Zielgruppen-Favorit The Voice of Germany" von ProSieben zog mit 14,4 Prozent bei 660.000 Jüngeren klar den Kürzeren.