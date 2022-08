Francis Lawrence soll "Bioshock" inszenieren

Ein neuer Anlauf zur Adaption des Spielebestseller Bioshock" wird unternommen. Francis Lawrence, der mit Hunger Games" bereits ein Franchise stemmte, soll die Regie übernehmen, Michael Green das Drehbuch schreiben. Green lieferte die Drehbücher zu u.a. den Studiotiteln Jungle Cruise" und Tod auf dem Nil". Roy Lee produziert mit Vertigo Entertainment zusammen mit 2K, dem Label von Spielehersteller Take Two Interactive. Cameron MacConomy und Strauss Zelnick von Take-Two agieren als executive Producer.

Netflix hatte die Verfilmung im Frühjahr angekündigt. Take Two versucht schon seit geraumer Zeit eine Verfilmung des düsteren Shooters zu realisieren. 2008 sollte Gore Verbinski sie inszenieren.

Lawrence, der drei Filme der "tribute von Panem"-Reihe inszenierte, arbeitet aktuell am Prequel The Ballad of Songbirds and Snakes".