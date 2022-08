Deutschlandpremiere von "Into the Ice"

Gestern Abend feierte der Dokumentarfilm "Into the Ice", bei dem Campino als Erzähler zu in der deutschen Fassung hören ist, Deutschlandpremiere im Berliner Zoo Palast.

Gestern Abend feierte der Dokumentarfilm "Into the Ice", bei dem Campino als Erzähler zu in der deutschen Fassung hören ist, Deutschlandpremiere im Berliner Zoo Palast. Anwesend waren (v.l.): Stefan Kloos (Verleih Rise And Shine Cinema), Signe Skov Thomsen, Malene Flint Pedersen (beide Hansen & Pedersen, Produzenten DK), Campino (Die Toten Hosen), Regisseur Lars H Ostenfeld und Marion Tuor(Montage). In "Into the Ice" folgt der dänische Filmemacher drei der weltweit führenden Gletscherforscher in das Eis Grönlands. Kinostart ist am 15. September.