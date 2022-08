Kinocharts Deutschland Trend: Macht der Marken

Zwei Neustarts mit beim Publikum klingenden Namen gehen zum Ende des Kinosommers an den Spitzenpositionen an den Start: "After Forever" beschert der Constantin die vierte Nummer eins in Folge, "Die Känguru-Verschwörung" bleibt hinter den Zahlen von "Die Känguru-Chroniken" und belegt Platz zwei.

Zwei Neustarts mit beim Publikum klingenden Namen gehen zum Ende des Kinosommers an den Spitzenpositionen an den Start: After Forever" beschert der Constantin die vierte Nummer eins in Folge. Gestern kam der vierte Teil des ungebrochen populären Franchise bei noch einmal hochsommerlichen Temperaturen im Land in 527 Kinos mit 35.000 Ticketverkäufen und 325.000 Euro Umsatz und hält damit Kurs, mit ähnlichen Zahlen zu eröffnen wie der letztjährige After Love", der nach 32.000 Besuchern am ersten Tag ein erstes Wochenende mit 160.000 Zuschauern (inklusive Previews mit 210.000 Zuschauern) verzeichnen konnte und bei der Gesamtauswertung auf 660.000 Kinogänger kam. Warten wir ab, wie sich der Film bis Sonntag tatsächlich schlägt.

Die Känguru-Verschwörung" von Marc-Uwe Kling bleibt indes hinter den Zahlen von Die Känguru-Chroniken" und belegt Platz zwei. Der zweite Teil der Abenteuer des kommunistischen Kängurus und seines Mitbewohners kam gestern in 606 Kinos auf 18.000 Besuche und 160.000 Euro einspielt und steuert auf ein solides sechsstelliges erstes Wochenende zu. Der erste Teil war als letzter Kinohit vor Corona im März 2020 noch mit 35.000 Zuschauern angelaufen und kam dann in den ersten vier Tagen auf 320.000 Besucher (inklusive Previews 375.000 Besucher).

Guglhupfgeschwader" belegt am vierten Wochenende erstmals nicht den ersten Platz und kam gestern auf 15.000 verkaufte Tickets und 130.000 Euro Einspiel und steuert damit knapp sechsstellige Besucherzahlen an. Wenn die gelingen, wäre schon jetzt die Besuchermillion fällig. Auf jeden Fall hat der Spätsommerpublikumsliebling nach Gesamtzahlen bereits Grießnockerlaffäre" (840.000 Besucher) überholt und belegt im internen Eberhofer-Ranking jetzt schon Platz vier. Der Gesang der Flusskrebse" kam zum Auftakt des zweiten Wochenendes auf knapp 11.000 Zuschauer und 100.000 Euro Umsatz und hält Kurs auf 70.000 gelöste Eintrittskarten bis Sonntag. Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" beschließt die Top fünf mit 9150 Zuschauern und 75.000 Euro Kasse. Ein neuntes Wochenende mit 80.000 Besuchern winkt.

Ein weiterer Neustart ist Beast - Jäger ohne Gnade" auf Platz 13: In 245 Kinos kam der Survivalschocker mit Idris Elba auf knapp 2000 Kinogänger und 18.500 Euro Boxoffice. The Invitation - Bis dass der Tod uns scheidet" landet mit 1500 Ticketverkäufen und 14.000 Euro Einspiel in 150 Kinos auf Platz 18; Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel" beschließt die Top 20 mit 900 Zuschauern und 6500 Euro Umsatz.